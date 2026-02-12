ARÉNA - PODCASTOK
Shou Zi Chew szingapúri vállalkozó, a TikTok videomegosztó applikáció elnök-vezérigazgatója (b) a kongresszusi meghallgatásán az amerikai törvényhozás washingtoni épületében, a Capitoliumban 2023. március 23-án. A vezetőnek többek között arra kell válaszolnia a képviselőház kereskedelmi bizottsága előtt, hogy milyen kapcsolatban áll a kínai kormánnyal, milyen típusú adatokat gyűjt a felhasználókról, és azokkal mit kezd az alkalmazás. Minden bizonnyal faggatni fogják arról is, hogy ByteDance - a platform anyavállalata - alkalmazottai miért figyeltek meg több újságírót is.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Váratlanul megnőtt az újságírók elleni bűncselekmények száma Németországban

Infostart

A német kormány által ismertetett adatok szerint megnőtt a politikai indíttatású bűncselekmények száma a különböző médiaorgánumok, illetve az őket képviselő újságírók ellen. A hatóságok ennek kapcsán leggyakrabban jobboldali szélsőséges támadásokat említettek, de nem csekély a baloldali indíttatású bűncselekmények száma sem.

Az adatokat az ARD közszolgálati televízióval az élen több német hírportál ismertette. Eszerint a rendőrság 2024. április 1. és 2025. november 30. között országszerte 818 ilyen bűncselekményt regisztrált Ezek közül csaknem 90 „erőszakos bűncselekmény” volt.

A rendőrség szerint a regisztrált bűncselekmények mintegy egyharmada a jobboldalhoz, csaknem 80 bűncselekmény ugyanakkor a baloldalhoz köthető. Mintegy 150 esetben a hatóságok külföldi ideológiai befolyásra, több mint 30 esetben pedig vallási indítékra gyanakodtak.

Az adatok szerint a vizsgált időszakban a szóban forgó bűncselekmények száma csaknem 50 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi mérlegben szereplőt.

A vizsgálatot kezdeményező ellenzéki Baloldal Pártjának médiapolitikai szóvivője az újságírók elleni erőszakos támadások, illetve bűncselekmények számát „megdöbbentően magasnak” nevezte. Mind a szövetségi kormánynak, mind a tartományi hatóságoknak az eddiginél jóval többet kell tenniük az újságírók védelme érdekekében – idézték a portálok a szóvivőt.

Az eredeti forrás, a Rheinische Post című lap az újságírók elleni támadások mértékével kapcsolatban a szövetségi bűnügyi rendőrség (BKA) adataira hivatkozva „meredek emelkedésről” beszélt, és azt írta, hogy

a bűncselekmények mindenekelőtt a különböző tüntetések során történtek.

A bejelentett esetek száma tartományonként is különbözött. Az adatok szerint az önálló tartománynak számító Berlin állt az élen több mint 400 esettel, azaz a regisztrált bűncselekmények felével. Berlint – messze „lemaradva” – sorrendben Szászország, Bajorország és Észak-Rajna-Vesztfália követte. A lap szerint minderre a fő magyarázat az lehet, hogy a fővárosban a leggyakoribbak a tünetések.

Az újság beszámolt arról is, hogy növekedett a médiaszemélyiségek elleni online támadások száma is. 2024-ben a BKA 217 olyan bűncselekményt regisztrált, amelyek a médiát célozták meg, az elkövetés eszköze pedig az internet volt. Ez a szám 2025-re 333-ra emelkedett.

„A liberális demokrácia kezdi felzabálni saját magát” – Schiffer András az Arénában

„A liberális demokrácia kezdi felzabálni saját magát” – Schiffer András az Arénában

Anti-imperialistaként kutyakötelessége az embernek tiltakozni az ellen, hogyha valaki azt gondolja, egy meghatározó ország elnökeként elrendezheti más országok sorsát, de azzal sem ért egyet, hogy Donald Trumppal ellentétben az európai politikában a döntések nem megszemélyesíthetők. Schiffer András ügyvéd, korábbi országgyűlési képviselő, az LMP alapítója és korábbi társelnöke beszélt erről az InfoRádió Aréna című műsorában.
Marad az árrésstop

Marad az árrésstop

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentéseket tett a kátyúhelyzetről, a rezsistopról, az árréskorlátról, a nemzeti petícióról és az ukrán fenyegetésről is, majd Vitályos Eszter kormányszóvivővel együtt újságírói kérdésekre is válaszoltak. A gödi Samsung-gyár ügyében Gulyás Gergely kérdésre válaszolva azt mondta, egy hatósági ügyből akar a sajtó politikai ügyet kreálni.
 

Új infó a rezsistopról: kiderült, hogyan kell majd kérni a kedvezményt

Az ÉKM készített egy kátyúzási tervet, amelyet központilag koordinál

VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
