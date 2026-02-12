Váratlanul megnőtt az újságírók elleni bűncselekmények száma Németországban

Az adatokat az ARD közszolgálati televízióval az élen több német hírportál ismertette. Eszerint a rendőrság 2024. április 1. és 2025. november 30. között országszerte 818 ilyen bűncselekményt regisztrált Ezek közül csaknem 90 „erőszakos bűncselekmény” volt.

A rendőrség szerint a regisztrált bűncselekmények mintegy egyharmada a jobboldalhoz, csaknem 80 bűncselekmény ugyanakkor a baloldalhoz köthető. Mintegy 150 esetben a hatóságok külföldi ideológiai befolyásra, több mint 30 esetben pedig vallási indítékra gyanakodtak.

Az adatok szerint a vizsgált időszakban a szóban forgó bűncselekmények száma csaknem 50 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi mérlegben szereplőt.

A vizsgálatot kezdeményező ellenzéki Baloldal Pártjának médiapolitikai szóvivője az újságírók elleni erőszakos támadások, illetve bűncselekmények számát „megdöbbentően magasnak” nevezte. Mind a szövetségi kormánynak, mind a tartományi hatóságoknak az eddiginél jóval többet kell tenniük az újságírók védelme érdekekében – idézték a portálok a szóvivőt.

Az eredeti forrás, a Rheinische Post című lap az újságírók elleni támadások mértékével kapcsolatban a szövetségi bűnügyi rendőrség (BKA) adataira hivatkozva „meredek emelkedésről” beszélt, és azt írta, hogy

a bűncselekmények mindenekelőtt a különböző tüntetések során történtek.

A bejelentett esetek száma tartományonként is különbözött. Az adatok szerint az önálló tartománynak számító Berlin állt az élen több mint 400 esettel, azaz a regisztrált bűncselekmények felével. Berlint – messze „lemaradva” – sorrendben Szászország, Bajorország és Észak-Rajna-Vesztfália követte. A lap szerint minderre a fő magyarázat az lehet, hogy a fővárosban a leggyakoribbak a tünetések.

Az újság beszámolt arról is, hogy növekedett a médiaszemélyiségek elleni online támadások száma is. 2024-ben a BKA 217 olyan bűncselekményt regisztrált, amelyek a médiát célozták meg, az elkövetés eszköze pedig az internet volt. Ez a szám 2025-re 333-ra emelkedett.