Nyitókép: Pixabay

Porig égett a Délvidék ikonikus épülete

Infostart

A Kisvendéglő 1852-ben nyílt meg a híres fürdővárosban, Palicsfürdőn. Nincs többé.

Csütörtök reggelre teljesen leégett Palics ikonikus épülete, a történelmi Kisvendéglő. Mint a Blikken olvasható, személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős. A tűz 5 órakor keletkezett, és nem sokat kérdezett, még a környező ingatlanokban is kár keletkezett.

A Szabad Magyar Szó tudósítása szerint a szabadkai hivatásos tűzoltók, valamint a környékbeli önkéntes egységek nagy erőkkel vonultak a helyszínre, hogy megfékezzék a tüzet és megakadályozzák annak továbbterjedését. De hiába tettek meg mindent, az épület nem menekült meg.

A tűzoltóknak a legnagyobb kihívást a tetőszerkezet oltása jelentette.

A tűz keletkezésének okát jelenleg is vizsgálják az illetékes hatóságok.

A Kisvendéglő 1852-ben nyílt meg a híres fürdővárosban, Palicsfürdőn. A szecessziós épületeiről ismert település és a szomszédos Szabadka hosszú ideje a turisták kedvelt úti célja.

Képünk illusztráció.

