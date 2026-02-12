ARÉNA - PODCASTOK
MONTREAL, CANADA - FEBRUARY 11: A Canadian flag is lowered at half-staff at the Guy-Favreau Complex on February 11, 2026 in Montreal, Canada. Canadian Prime Minister Mark Carney announced that flags will be lowered on all federal buildings for a week in mourning of the nine people killed in the Tumbler Ridge shooting in British Columbia. (Photo by Andrej Ivanov/Getty Images)
Nyitókép: Andrej Ivanov, Getty Images

Férfinak született nő gyilkolt a kanadai iskolában, előtte megölte az édesanyját is

Infostart / MTI

Mentális problémákkal küszködő 18 éves nőként azonosította szerdán a kanadai rendőrség a Brit Columbia tartomány Tumbler Ridge-i iskolájában a legfrissebb adatok szerint – nyolc ember életét kioltó lövöldözőt.

A Jesse Van Rootselaar néven azonosított gyilkos kedden a tettét követően önkezűleg vetett véget életének. Indítékát továbbra is homály fedi.

Dwayne McDonald kanadai rendőrfőnök-helyettes, Brit Columbia tartomány rendőrségének parancsnoka sajtótájékoztatóján közölte, hogy „a rendőrség az elmúlt években több alkalommal is kiment a (család) lakóhelyére, hogy foglalkozzon a gyanúsított mentális egészségével kapcsolatos aggályokkal”.

McDonald szerint a férfiként született Van Rootselaar, aki hat éve kezdte el magát nőként azonosítani, először 39 éves anyjával végzett, majd 11 éves mostohatestvérével a családi házukban. Az elkövető ezután az iskolába ment, ahol lelőtt egy 39 éves tanárnőt, három 12 éves diáklányt, valamint egy 12 és egy 13 éves fiú diákot.

„Úgy véljük, a gyanúsított egyedül cselekedett (...) túl korai lenne még az indítékról találgatni” – tette hozzá.

A kórházba szállított 25 sebesült közül ketten életveszélyes állapotban vannak.

A körülbelül 2400 lakosú Tumbler Ridge több mint 1000 kilométerre északra fekszik Vancouvertől, az albertai határ közelében. A tartományi kormány honlapja szerint a Tumbler Ridge-i középiskolában 175 diák tanul.

A történtek miatt Mark Carney kanadai miniszterelnök elhalasztotta a szerdára Halifaxba tervezett bejelentést egy új védelmi ipari stratégiáról, valamint németországi utazását a müncheni biztonsági konferenciára. Carney bejelentette, hogy a tragédia miatt a kanadai kormányzati épületeken egy héten át félárbócra eresztve tartják a zászlókat.

„Túl fogjuk tenni magunkat ezen. Tanulni fogunk belőle” – mondta Carney újságíróknak nyilatkozva.

„De most az a legfontosabb, hogy összefogjunk, ahogy a kanadaiak mindig teszik az ilyen szörnyű helyzetekben, hogy támogassuk egymást és együtt gyászoljunk” – tette hozzá a kanadai kormányfő.

A világ számos vezető politikusa is részvétét nyilvánította.

Károly brit uralkodó, aki egyben Kanada államfője is, úgy fogalmazott, hogy „mélyen megrázta és elszomorították” a történtek.

Az elmúlt évtizedekben ez volt az egyik legsúlyosabb többes gyilkosság Kanadában.

Nyitókép: a tragédia miatt a kanadai kormányzati épületeken egy héten át félárbócra eresztve tartják a zászlókat. A fotó Montrealban készült.

emberölés

iskola

lövöldözés

kanada

