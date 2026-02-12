„A liberális demokrácia kezdi felzabálni saját magát” – Schiffer András az Arénában

Schiffer András arról is beszélt az Arénában, hogy ő elutasít mindenféle diktatúrát, antiimperialistának is tartja magát, de szerinte az is káros következményekkel jár, hogy az Európai Unióban sokszor nem vállalja senki személyesen a felelősséget a döntésekért.

A korábbi parlamenti képviselő így fogalmazott: „annak egyáltalán nem örülök, hogy valakik joystickkal tudják a világot átalakítani, akár Washingtonból, Moszkvából, Pekingből, akár progresszívek, akár populisták. Innen indulok, tehát én antimperialista vagyok, ahogyan rühelltem a demokráciaexportosdit, amit a derék haladárok műveltek, elég sok vért és nyomorúságot okozva Európában is és Európa kapuinál is, ugyanúgy én nem tudok megbékélni azzal, hogy Donald Trump egyszer csak arra ébred, hogy ő most elküld néhány embert Caracasba, és elfogja egy másik független államnak – teljesen mindegy, hogy egyébként mit gondolunk róla, de mégiscsak – az elnökét.”

Schiffer András elmondta: a Venezuelában történtek miatt a társaival szervezett egy demonstrációt január elején az amerikai nagykövetség előtt. Hangsúlyozta, hogy tőle politikailag Trump praxisa abszolút távol áll, és antimperialistaként kötelessége tiltakozni az ellen, hogy valaki azt gondolja, azért, mert egy nagy, hatalmas ország élén áll, ezért elrendezheti más országoknak a sorsát.

„Másfelől viszont azzal is számot kell vetni, hogy akármit is gondolok Trumpnak az imperialista fellépéséről,

az a progresszív pusztítás, ami Amerikában is jelen volt egészen tavaly január 21-éig, az nagyon komolyan kockáztatta a Föld jövőjét.

Bármilyen rút dolgokat is gondolunk autokrata vezetőkről, diktátorokról, akárhogyan kritizáljuk Trumpot, de legalább esetében a döntésekért, például, hogy a kis táskán a gombot ki és hogyan, mikor nyomja meg, vagy sem, tudjuk, hogy ő vállalja a felelősséget" – hangsúlyozta Schiffer.

Hozzátette: amikor a felelősség nem megszemélyesíthető, és ez nagyon élesen szembejött Biden leköszönése után, amikor kiderült, hogy az idős elnök sok esetben azt se tudta, hogy a pecsétjével milyen rendeletet szignáltak valakik helyette.

„Ezt látjuk az európai politikában is,

igazából nem tudjuk, hogy kik a döntéshozók, föltűnnek percemberként, miniszterelnökként, kancellárként, és utána eltűnnek a süllyesztőben,

nincsenek meg azok a szerves karrierek, amiket látunk korábban Adenauertől Kreiskin át Mitterrandig. Nem lehet tudni, hogy pontosan a döntések kinek a fejében születnek, és ez életveszélyes akkor, amikor komolyan kockáztatják mondjuk egy atomhatalom megtörésére irányuló kísérlettel a nukleáris konfliktust.”

A volt képviselő hangsúlyozta: nem azt mondja, hogy a diktatúra az egy jó dolog. Szerinte amivé lett a liberális demokrácia az utóbbi húsz évben, negyedszázadban, az kezdi fölzabálni saját magát. A második világháború utáni Nyugat-Európában tipikusan liberális demokráciák működtek, le lehetett váltani például Churchillt is, Adenauert is, de ettől még a politikai döntéshozatalért viselt felelősség nagyon is megszemélyesíthető volt – fogalmazott Schiffer András.