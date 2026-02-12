ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 12. csütörtök
Schiffer András ügyvéd, korábbi országgyűlési képviselő, az LMP alapítója és korábbi társelnöke az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

„A liberális demokrácia kezdi felzabálni saját magát” – Schiffer András az Arénában

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor

Anti-imperialistaként kutyakötelessége az embernek tiltakozni az ellen, hogyha valaki azt gondolja, egy meghatározó ország elnökeként elrendezheti más országok sorsát, de azzal sem ért egyet, hogy Trumppal ellentétben az európai politikában a döntések nem megszemélyesíthetők. Schiffer András ügyvéd, korábbi országgyűlési képviselő, az LMP alapítója és korábbi társelnöke beszélt erről az Arénában.

Schiffer András arról is beszélt az Arénában, hogy ő elutasít mindenféle diktatúrát, antiimperialistának is tartja magát, de szerinte az is káros következményekkel jár, hogy az Európai Unióban sokszor nem vállalja senki személyesen a felelősséget a döntésekért.

A korábbi parlamenti képviselő így fogalmazott: „annak egyáltalán nem örülök, hogy valakik joystickkal tudják a világot átalakítani, akár Washingtonból, Moszkvából, Pekingből, akár progresszívek, akár populisták. Innen indulok, tehát én antimperialista vagyok, ahogyan rühelltem a demokráciaexportosdit, amit a derék haladárok műveltek, elég sok vért és nyomorúságot okozva Európában is és Európa kapuinál is, ugyanúgy én nem tudok megbékélni azzal, hogy Donald Trump egyszer csak arra ébred, hogy ő most elküld néhány embert Caracasba, és elfogja egy másik független államnak – teljesen mindegy, hogy egyébként mit gondolunk róla, de mégiscsak – az elnökét.”

Schiffer András elmondta: a Venezuelában történtek miatt a társaival szervezett egy demonstrációt január elején az amerikai nagykövetség előtt. Hangsúlyozta, hogy tőle politikailag Trump praxisa abszolút távol áll, és antimperialistaként kötelessége tiltakozni az ellen, hogy valaki azt gondolja, azért, mert egy nagy, hatalmas ország élén áll, ezért elrendezheti más országoknak a sorsát.

„Másfelől viszont azzal is számot kell vetni, hogy akármit is gondolok Trumpnak az imperialista fellépéséről,

az a progresszív pusztítás, ami Amerikában is jelen volt egészen tavaly január 21-éig, az nagyon komolyan kockáztatta a Föld jövőjét.

Bármilyen rút dolgokat is gondolunk autokrata vezetőkről, diktátorokról, akárhogyan kritizáljuk Trumpot, de legalább esetében a döntésekért, például, hogy a kis táskán a gombot ki és hogyan, mikor nyomja meg, vagy sem, tudjuk, hogy ő vállalja a felelősséget" – hangsúlyozta Schiffer.

Hozzátette: amikor a felelősség nem megszemélyesíthető, és ez nagyon élesen szembejött Biden leköszönése után, amikor kiderült, hogy az idős elnök sok esetben azt se tudta, hogy a pecsétjével milyen rendeletet szignáltak valakik helyette.

„Ezt látjuk az európai politikában is,

igazából nem tudjuk, hogy kik a döntéshozók, föltűnnek percemberként, miniszterelnökként, kancellárként, és utána eltűnnek a süllyesztőben,

nincsenek meg azok a szerves karrierek, amiket látunk korábban Adenauertől Kreiskin át Mitterrandig. Nem lehet tudni, hogy pontosan a döntések kinek a fejében születnek, és ez életveszélyes akkor, amikor komolyan kockáztatják mondjuk egy atomhatalom megtörésére irányuló kísérlettel a nukleáris konfliktust.”

A volt képviselő hangsúlyozta: nem azt mondja, hogy a diktatúra az egy jó dolog. Szerinte amivé lett a liberális demokrácia az utóbbi húsz évben, negyedszázadban, az kezdi fölzabálni saját magát. A második világháború utáni Nyugat-Európában tipikusan liberális demokráciák működtek, le lehetett váltani például Churchillt is, Adenauert is, de ettől még a politikai döntéshozatalért viselt felelősség nagyon is megszemélyesíthető volt – fogalmazott Schiffer András.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Anti-imperialistaként kutyakötelessége az embernek tiltakozni az ellen, hogyha valaki azt gondolja, egy meghatározó ország elnökeként elrendezheti más országok sorsát, de azzal sem ért egyet, hogy Donald Trumppal ellentétben az európai politikában a döntések nem megszemélyesíthetők. Schiffer András ügyvéd, korábbi országgyűlési képviselő, az LMP alapítója és korábbi társelnöke beszélt erről az InfoRádió Aréna című műsorában.
Marad az árrésstop

Marad az árrésstop

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentéseket tett a kátyúhelyzetről, a rezsistopról, az árréskorlátról, a nemzeti petícióról és az ukrán fenyegetésről is, majd Vitályos Eszter kormányszóvivővel együtt újságírói kérdésekre is válaszoltak. A gödi Samsung-gyár ügyében Gulyás Gergely kérdésre válaszolva azt mondta, egy hatósági ügyből akar a sajtó politikai ügyet kreálni.
 

Új infó a rezsistopról: kiderült, hogyan kell majd kérni a kedvezményt

Az ÉKM készített egy kátyúzási tervet, amelyet központilag koordinál

