2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
A Berlini Nemzetközi Filmfesztivál, a Berlinale medvét ábrázoló logója az eseménynek otthont adó Berlinale Palota (Theater am Potsdamer Platz) bejáratánál 2025. február 11-én, két nappal a 75. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál kezdete előtt.
Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Kezdődik a 76. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál, számos magyar alkotóért szoríthatunk

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Csütörtökön nyílik meg a 76. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál, amelyen több magyar alkotó munkája is szerepel, köztük a játékfilmes versenyprogramban Mundruczó Kornél „At the Sea” című filmje és Feiner Janka „Lángbogár a zsebemben” című rövid animációja. A magyar résztvevőkről Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet kommunikációs igazgatója beszélt az InfoRádióban.

A Berlinale azért meghatározó, mert ez az év első élvonalbeli nemzetközi fesztiválja Európában. A vetítéseken tavaly több mint 440 ezer néző vett részt, a szakmai programok pedig 20 ezer filmest vonzottak. A Nemzeti Filmintézet kommunikációs igazgatója, Horváth Csaba szerint ezek az adatok a magyar film jelenlétének súlyát mutatják.

„Folytatódik a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült MOME diplomafilmek sikersorozata, ugyanis Feiner Janka Lángbogár a zsebemben című animációs filmjét a Generation K+ versenyprogramba válogatták be, kiemelve a film vizuális leleményességét” – mondta az InfoRádióban a kommunikációs igazgató.

A fiatal alkotók kapcsán elmondta, a Berlinale Talents tehetséggondozó szekciójába idén négy fiatal magyar filmest hívtak meg: Vermes Dorka rendezőt, Sophie Romvari, magyar származású kanadai rendezőt, Tyekvicska Virág látványtervezőt és Gyenis Ajándok filmforgalmazót. De egy filmterv is meghívást kapott, Milorad Krstić MouMoush – a műanyagkirály című alkotása nemzetközi koprodukcióban valósulhat majd meg. A filmterv a Nemzeti Filmintézet gyártáselőkészítési támogatásával készült – tette hozzá.

A Nemzeti Filmintézet kezdeményezésére Elek Judit két filmjét is vetítik az idei Berlinale Special szekciójában. Horváth Csaba elmondta, a szekció ezúttal a női rendezőkre koncentrál, idei mottója pedig az, hogy „Csak légy ember, és mondd ki az igazat!”. Ennek jegyében lesznek láthatók vasárnap A találkozás és az Istenmezején 1972-73-ban című Elek Judit-alkotások.

Az Arany Medve-díjért pedig Mundruczó Kornél At the Sea című, Bostonban forgatott angol nyelvű filmje száll versenybe. A nemzetközi stábbal készült alkotásnak a Berlinale versenyszekciójában lesz a világpremierje. A film főszereplője Amy Adams, magyar producerei Mundruczó Kornél és Petrányi Viktória, a vágó pedig A brutalista című moziért Oscar-díjra jelölt Jancsó Dávid – sorolta Horváth Csaba, megjegyezve, hogy van tehát miért figyelni az eseményt a következő másfél hétben.

A Nemzeti Filmintézet kommunikációs igazgatója szerint Berlinben különösen erős a mezőny, de a magyar filmeseknek és filmeknek mindig van esélyük. A 76. Berlinale nemzetközi versenyprogramjába egyébként 22 alkotás kapott meghívást. A díjátadó gála február 21-én lesz.

Kultúra

filmfesztivál

rövidfilm

filmkészítés

animáció

horváth csaba

arany medve

berlinale

nemzeti filmintézet

