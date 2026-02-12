ARÉNA - PODCASTOK
Mosómedve (Procyon lotor) a Frankfurttól 60 kilométerre, délnyugatra fekvő Worms állatparkjában 2019. augusztus 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Találtak egy titkos állatkertet Magyarországon, egzotikus állatok is éltek ott – képek

Infostart

A rendőrök és a Zala Vármegyei Kormányhivatal munkatársai egy titkos állatkertet számoltak fel Keszthelyen egy családi háznál. Az ott élő 45 éves férfit gyanúsítottként hallgatták ki.

Napokkal korábban merült fel a gyanú, hogy Keszthelyen, egy családi házban és annak udvarán védett állatokat tartanak, köztük gepárdra hasonlító macskafélét is. Kedden délután ütöttek rajta az illegális állatkerten a Zala Vármegyei Kormányhivatal és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársai, majd értesítették a rendőrséget.

A nappaliban, az udvaron és a melléképületekben is állatokat találtak, köztük közepesen veszélyes, védett, veszélyeztetett egyedeket is. A titkos állatkertben közönséges petymegek, szerválok, muntyákszarvas, mosómedvék, szurikáták, selyemmajmok, különleges papagájok, és egy ormányos medve is volt – derül ki a rendőrségi beszámolóból.

Fotó: police.hu
Fotó: police.hu
Fotó: police.hu
Fotó: police.hu
Fotó: police.hu
Fotó: police.hu

A rendőrök elfogták és előállították a kapitányságra a családi házban élő 45 éves férfit, akit természetkárosítás bűntette miatt hallgattak ki.

Az állatok egyes példányait a Fővárosi Állat- és Növénykertben helyezték el, a többiről a természetvédelmi hatóság gondoskodott.

(A nyitókép illusztráció.)

