2026. február 12. csütörtök
Beke Károly: a jó inflációs adatok után hamarosan csökkenthetnek az alapkamaton

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Ennek a vártnál kedvezőbb januári inflációs adat alapozhat meg.

Az elemzői várakozásoknál kedvezőbben alakult a fogyasztói árak emelkedése januárban Magyarországon, ez akár egy kamatcsökkentést is megalapozhat – mondta el Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.

Tavaly januárban a havi áremelkedés 1,5 százalékos volt, most pedig mindössze 0,3 százalékos. Ez a bázishatás is jelentősen hozzájárult az infláció csökkenéséhez a decemberi 3,3 százalékhoz képest. Éves alapon januárban 2,1 százalékos volt az infláció.

2018 márciusa óta nem volt ilyen alacsony a drágulás üteme, tehát közel 8 éves mélypontra esett

– emelte ki Beke Károly.

Mint a KSH adatai mutatják, a mostani inflációs adat egyben a 2022 eleji szinthez képest is jelentősen alacsonyabb.

Kifejezetten az élelmiszerek esetében régóta nem látott folyamat volt tapasztalható januárban, havi alapon mindössze 0,6 százalékos volt az áremelkedés. A kategórián belül a termékcsoportokat tekintve így alakult az éves infláció, a KSH adatai alapján:

A szeszesitalok és dohányáruk ára mindeközben 6,3 százalékos emelkedést mutatott, illetve a háztartási energia árában volt látható egy 6,2 százalékos emelkedés. Az elemző hozzátette, hogy

a mostani adatban a háztartási energia tekintetében még nem látszik a kormány által meghirdetett rezsistop, a januári fogyasztás a márciusi adatban fog megjelenni várhatóan.

Decemberben „kellemetlen meglepetést okozott” a piaci szolgáltatások áremelkedése, akkor 6,8 százalékos volt ez az érték. Ez most „megszelídülni látszik”, éves alapon 5 százalékkal emelkedtek a szolgáltatások árai – mondta el Beke Károly.

Az árrésstop és az egyéb árkorlátozó intézkedések egyedül a bizonytalanságot növelhetik valamelyest, a jegybanki, kormányzati becslések szerint ezek nagyságrendileg 1,5 százalékponttal csökkentik az inflációt. Az elemző hozzátette, ezzel kiigazítva is a jegybank számára lélektaninak mondható 4 százalékos szint alatt maradna az áremelkedési ütem.

A jelenlegi piaci reakciók alapján szinte biztosra vehető, hogy február 24-én a Monetáris Tanács megkezdi az alapkamat csökkentését.

A mostani 6,5 százalékos alapkamathoz képest 25 bázispontos, tehát 0,25 százalékpontos csökkentésre számít a piac. Az idei évben körülbelül három ilyen lépést várnak – mondta el Beke Károly.

Hangsúlyozta, közel másfél éve, 2024 szeptembere óta 6,5 százalékon van az alapkamat, tehát „jó ideje várunk arra”, hogy csökkenteni tudjon a jegybank. A várakozásoknál alacsonyabb inflációs adat növelte annak valószínűségét, hogy ez már a februári ülésen megtörténik.

Gazdaság    Beke Károly: a jó inflációs adatok után hamarosan csökkenthetnek az alapkamaton

alapkamat

beke károly

inflláció

Élő adás Legfrissebb hírek
