Tovább tombol az időjárás: jön egy tavaszias nap, aztán újra fagy és hó

Csütörtök reggeltől ismét fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet - előtte azonban még nagyobb területen hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap.

Időszakos eső, zápor összességében többfelé előfordulhat, de délkeleten még kicsi a csapadék esélye.

A délies szél napközben olykor megélénkül, főként az Észak-Dunántúlon erős széllökésekre is számítani lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 fok között várható, de a nyugati határszélen kissé jobban lehűlhet a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön nagyrészt 10 és 16 fok között alakul, de az Északi-középhegység tágabb térségében, valamint a nyugati határ közelében ennél hűvösebb is lehet.

Aki megnézi az alábbi videót, értesülhet arról, hogy csütörtökön akár 17 fok is lehet a legmagasabb hőmérséklet, aztán hétvégére jön az újabb éles kanyar: visszatérnek a fagyok, vasárnap pedig havazásra is lehet számítani.