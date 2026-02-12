ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.92
usd:
319.97
bux:
130420.59
2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
szlovák zászló szlovákia
Nyitókép: Pixabay

Beneš-dekrétumok ügye: döntött az Alkotmánybíróság, jön a folytatás

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Szerdán döntött a Szlovák Alkotmánybíróság: nem függeszti fel a Büntető törvénykönyvnek azt a paragrafusát, amely a Beneš-dekrétumok nyilvános megkérdőjelezését hat hónap börtönnel bünteti. A kassai székhelyű taláros testület ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jogszabály alkotmányosságát továbbra is vizsgálják, és a végső állásfoglalás még várat magára.

A paragrafus értelmében a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezése továbbra is büntethető, miközben a Szlovák Alkotmánybíróság mérlegeli, hogy a jogszabály összhangban van-e az ország alkotmányával. Hasonló eljárást alkalmaztak a választási kampány külföldről történő befolyásolását szabályozó rendelkezéssel kapcsolatban is: ezt a paragrafust sem függesztették fel, de vizsgálják. Ezzel szemben a Büntető törvénykönyv azon módosítását, amely a bűnbánó tanúkról szólt, a taláros testület szerdán hatályon kívül helyezte.

A Beneš-dekrétumok ügye az elmúlt hetekben több demonstrációt váltott ki Szlovákiában. Legutóbb Pozsonyban tiltakoztak a törvény ellen, ahol a rendőrség előállította Orosz Örsöt, a Magyar Szövetség képviselőjét, amiért nem volt hajlandó levenni a „Megkérdőjelezem a Beneš-dekrétumokat” feliratú láthatósági mellényét. Az eset ráirányította a figyelmet a vitatott jogszabály körüli politikai és társadalmi feszültségekre.

A Magyar Szövetség közleményben reagált a Szlovák Alkotmánybíróság szerdai döntésére. A párt hangsúlyozta: tiszteletben tartja a bíróság határozatát, de

folytatni kívánja a jogi és politikai küzdelmet a paragrafus eltávolításáért.

Szerintük a rendelkezés alapvető emberi jogokat sért, és a kollektív bűnösség elvén alapuló dekrétumok védelme nem összeegyeztethető a jogállamisággal.

A párt felszólította a szlovák ellenzéki képviselőket, hogy lépjenek fel a Szlovák Földalapnál és az Állami Erdészeti Vállalatnál tapasztalt földügyek vizsgálatában, amelyek szerinte állami szintű visszaélésekhez, földelkobzásokhoz vezetnek. A Magyar Szövetség bejelentette, az ombudsmanhoz és a főügyészhez fordul jogorvoslatért, és azt ígérte, nyilvánosságra hozza azoknak a földeknek és ingatlanoknak a listáját, amelyek eltulajdonítását bizonyítani tudja, ezzel is hozzájárulva a jogbiztonság helyreállításához.

A párt szerint a kormánykoalíció a Lex Beneš paragrafusával próbálta elterelni a közvélemény és a sajtó figyelmét a központilag szervezett földlopásról. A Magyar Szövetség hangsúlyozta:

nem fogadják el a kollektív bűnösség elvét, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a földmaffiát megállítsák, valamint hogy a jogbizonytalanságot megszüntessék.

A Szlovák Alkotmánybíróság döntése tehát továbbra is fenntartja a hat hónapos büntetést a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért, de a végső alkotmányossági vizsgálat még folyamatban van.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Beneš-dekrétumok ügye: döntött az Alkotmánybíróság, jön a folytatás

szlovákia

alkotmánybíróság

tudósítóink

benes-dekrétumok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Beneš-dekrétumok ügye: döntött az Alkotmánybíróság, jön a folytatás

Beneš-dekrétumok ügye: döntött az Alkotmánybíróság, jön a folytatás
Szerdán döntött a Szlovák Alkotmánybíróság: nem függeszti fel a Büntető törvénykönyvnek azt a paragrafusát, amely a Beneš-dekrétumok nyilvános megkérdőjelezését hat hónap börtönnel bünteti. A kassai székhelyű taláros testület ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jogszabály alkotmányosságát továbbra is vizsgálják, és a végső állásfoglalás még várat magára.
Marad az árrésstop

Marad az árrésstop

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentéseket tett a kátyúhelyzetről, a rezsistopról, az árréskorlátról, a nemzeti petícióról és az ukrán fenyegetésről is, majd Vitályos Eszter kormányszóvivővel együtt újságírói kérdésekre is válaszoltak. A gödi Samsung-gyár ügyében Gulyás Gergely kérdésre válaszolva azt mondta, egy hatósági ügyből akar a sajtó politikai ügyet kreálni.
 

Új infó a rezsistopról: kiderült, hogyan kell majd kérni a kedvezményt

Az ÉKM készített egy kátyúzási tervet, amelyet központilag koordinál

Orbán Viktor: három intézkedésre van most szükség

2022 óta nem volt ilyen alacsony az infláció – látványos a változás

VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.12. csütörtök, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lakáshiteles ügyben döntött az Európai Unió Bírósága, a kamat volt a tét

Lakáshiteles ügyben döntött az Európai Unió Bírósága, a kamat volt a tét

Lakáscélú hitelek esetében a bankot terhelő tájékoztatási kötelezettség nem kötelezi a bankot arra, hogy közölje a fogyasztóval a változó kamatláb kiszámításához használt szabályozott referenciamutató módszertanának a részleteit - közölte a lengyel PKO BP bank ügyében hozott ítéletét az Európai Unió Bírósága.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt az egykori pénzügyminiszter, hihetetlen, amit állít: hamarosan megszűnhet az euró, mint fizetőeszköz?

Megszólalt az egykori pénzügyminiszter, hihetetlen, amit állít: hamarosan megszűnhet az euró, mint fizetőeszköz?

Varoufakis bírálta az EU vezetőit, mert &quot;látványosan nem beszélnek arról az egy dologról, amiről beszélniük kellene&quot;.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police identify 18-year-old as suspect in Tumbler Ridge shooting

Police identify 18-year-old as suspect in Tumbler Ridge shooting

A candlelit vigil was held on Wednesday night in the remote British Columbia town where six people were killed and dozens injured.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 12. 09:15
Próbálja turizmusa történelmének csúcsait ostromolni Szlovákia
2026. február 11. 19:14
Párizs megoldása a demográfiai problémákra: a körlevél
×
×
×
×