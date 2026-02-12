Beneš-dekrétumok ügye: döntött az Alkotmánybíróság, jön a folytatás

A paragrafus értelmében a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezése továbbra is büntethető, miközben a Szlovák Alkotmánybíróság mérlegeli, hogy a jogszabály összhangban van-e az ország alkotmányával. Hasonló eljárást alkalmaztak a választási kampány külföldről történő befolyásolását szabályozó rendelkezéssel kapcsolatban is: ezt a paragrafust sem függesztették fel, de vizsgálják. Ezzel szemben a Büntető törvénykönyv azon módosítását, amely a bűnbánó tanúkról szólt, a taláros testület szerdán hatályon kívül helyezte.

A Beneš-dekrétumok ügye az elmúlt hetekben több demonstrációt váltott ki Szlovákiában. Legutóbb Pozsonyban tiltakoztak a törvény ellen, ahol a rendőrség előállította Orosz Örsöt, a Magyar Szövetség képviselőjét, amiért nem volt hajlandó levenni a „Megkérdőjelezem a Beneš-dekrétumokat” feliratú láthatósági mellényét. Az eset ráirányította a figyelmet a vitatott jogszabály körüli politikai és társadalmi feszültségekre.

A Magyar Szövetség közleményben reagált a Szlovák Alkotmánybíróság szerdai döntésére. A párt hangsúlyozta: tiszteletben tartja a bíróság határozatát, de

folytatni kívánja a jogi és politikai küzdelmet a paragrafus eltávolításáért.

Szerintük a rendelkezés alapvető emberi jogokat sért, és a kollektív bűnösség elvén alapuló dekrétumok védelme nem összeegyeztethető a jogállamisággal.

A párt felszólította a szlovák ellenzéki képviselőket, hogy lépjenek fel a Szlovák Földalapnál és az Állami Erdészeti Vállalatnál tapasztalt földügyek vizsgálatában, amelyek szerinte állami szintű visszaélésekhez, földelkobzásokhoz vezetnek. A Magyar Szövetség bejelentette, az ombudsmanhoz és a főügyészhez fordul jogorvoslatért, és azt ígérte, nyilvánosságra hozza azoknak a földeknek és ingatlanoknak a listáját, amelyek eltulajdonítását bizonyítani tudja, ezzel is hozzájárulva a jogbiztonság helyreállításához.

A párt szerint a kormánykoalíció a Lex Beneš paragrafusával próbálta elterelni a közvélemény és a sajtó figyelmét a központilag szervezett földlopásról. A Magyar Szövetség hangsúlyozta:

nem fogadják el a kollektív bűnösség elvét, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a földmaffiát megállítsák, valamint hogy a jogbizonytalanságot megszüntessék.

A Szlovák Alkotmánybíróság döntése tehát továbbra is fenntartja a hat hónapos büntetést a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért, de a végső alkotmányossági vizsgálat még folyamatban van.