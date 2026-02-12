ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

A Mol-csoport is részesülhet Afrika egyik legnagyobb olajkészletéből

Infostart / InfoRádió - Ignáth Márk

A magyar cégcsoport tovább bővíti nemzetközi portfólióját azzal, hogy belép Líbiába, miután egy spanyol és egy török vállalattal közösen sikeresen pályázott egy Földközi-tengeri kutatási területre. Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő az InfoRádióban azt mondta, a hazai olajlelőhelyek kimerülőben vannak, így a Mol-csoportnak újabb és újabb külföldi projektekbe kell beszállnia ahhoz, hogy hosszabb távon is tartani tudja a célként kitűzött termelési mennyiséget.

A Mol iparági óriásokkal együtt kutathat energiahordozók után a Földközi-tenger térségében, miután a magyar olajvállalat a spanyol Repsollal és a török Turkish Petroleummal közösen létrehozott egy olyan konzorciumot, amely most olaj- és gázkutatási licencet kapott Líbiától. Az üzletről szerdán a Mol is bejelentést tett a Budapesti Értéktőzsdén. Hernádi Zsolt, a cégcsoport elnök-vezérigazgatója közölte: a két tapasztalt operátorral való összefogás révén a Mol készen áll arra, hogy hozzájáruljon Észak-Afrika egyik legígéretesebb tengeri kutatási projektjének a sikeréhez, és részesedjen annak eredményeiből. A vezérigazgató szerint a Mol számára a Líbiába való belépés többet jelent a földrajzi terjeszkedésnél, ez a közös fejlesztés

jelentős előrelépés lehet a források diverzifikálásában, valamint erősítheti régiónk tengertől elzárt országainak ellátásbiztonságát.

Korányi G. Tamás az InfoRádióban elmondta: Líbia nemzeti olajtársasága (NOC) 17 év után először írt ki szénhidrogén-kutatási pályázatot részben szárazföldi, részben mélytengeri kitermelésekre, 22 kutatási területet kínálva. A kutatási blokkot ténylegesen a Repsol működteti majd, amely a projekt operátoraként 40 százalékos részesedést kap. A Turkish Petroleum szintén 40 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik majd a 07 elnevezésű blokkban, míg a Mol-csoport 20 százalékkal.

A tőzsdei szakértő kiemelte: az érintett blokk több mint 10 ezer négyzetkilométernyi tengeri területet fed le, vízmélysége pedig meghaladja az 1500 métert. Hozzátette: a spanyol és a török partnernek is jelentős tapasztalata van a tengeri olajkitermelésben, mint ahogy a Mol horvátországi leányvállalatának, az INA-nak is. Korányi G. Tamás szerint a mostani bejelentés inkább abból a szempontból nagyon fontos, hogy a Mol-csoport nemzetközi portfóliója egy újabb országgal bővül, így immár kilenc országban van jelen a magyar olajvállalat.

Felhívta a figyelmet arra, hogy

a magyarországi olajlelőhelyek kimerülőben vannak, így a Mol-csoportnak újabb és újabb külföldi kitermelésekbe kell beszállnia ahhoz, hogy hosszabb távon is tartani tudja a célként kitűzött napi átlagot, vagyis a 95 ezer hordós olajkitermelési szintet.

A tőzsdei szakértő elmondta: Magyarországon kívül eddig Horvátországban, Azerbajdzsánban, Irakban, Kazahsztánban, Oroszországban, Pakisztánban és Egyiptomban termeltek olajat, a líbiai együttműködéssel pedig egyelőre egy kutatási projekt veszi kezdetét. Ennek közvetlen előzménye volt, hogy a Mol januárban stratégiai-partnerségi megállapodást kötött Líbia nemzeti olajtársaságával.

A Budapesten aláírt szándéknyilatkozat a felek tájékoztatása szerint keretet teremt a két vállalat közötti intenzív együttműködésnek. A megállapodás közös munkatervet vázol fel olyan kulcsfontosságú területeken, mint például

  • a szénhidrogén-kutatás és -termelés,
  • a technológiai és mezőfejlesztési innovációk,
  • a nyersolajellátás és a kereskedelem,
  • valamint az olajipari szolgáltatások lehetőségeinek kiterjesztése Líbiában.

A partnerség révén a Mol és a NOC célja, hogy szakértelmet, tudást cseréljen, mélyítse a technológiai együttműködést, és új üzleti lehetőségeket azonosítson, amelyek mindkét társaság nemzetközi jelenlétét és jövőbeli növekedését erősítik.

A szerdai bejelentés nem befolyásolta különösebben a Mol-részvények árát. Korányi G. Tamás emlékeztetett, hogy a magyar olajvállalat az elmúlt hetekben nagy emelkedést produkált. A Mol 2940 forintos szinten kezdte az évet, majd részben világpiaci okok, részben a Mol-osztalékkal kapcsolatos várakozások miatt az árfolyam felment 4000 forint fölé. Az elmúlt napokban kisebb korrekció volt megfigyelhető, szerdán 3800 forinton álltak a Mol-részvények. A szakértő szerint úgy látszik, ezen a szinten stabilizálódott az árfolyam, amihez némileg hozzájárulhatott az új együttműködésről szóló hír, de azért „konkrét eredményvonzattal még nem bír”.

Március végén fog kiderülni, hogy mekkora osztalékot kaphatnak a befektetők. Akár 250-275 forinttal is számolhatnak, ami a remélt csökkenő kamatszintet figyelembe véve majdnem 7 százalékos, tehát az alapkamatot meghaladó hozamot biztosíthat nekik Korányi G. Tamás szerint.

