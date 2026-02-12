ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 12. csütörtök
Mit rúg fel a ManU-tulaj „gyarmatosítottak bennünket a bevándorlók” megjegyzése?

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Heves vitát provokált a Manchester United futballklub társtulajdonosa, az egyik leggazdagabb brit üzletember. Sir James Ratcliffe bevándorlásról tett kijelentései miatt a kormányfő felszólította, hogy kérjen bocsánatot. Támadták a sporthoz kötődő szervezetek is. Ratcliffe később bocsánatot kért a miniszterelnök által „sértőnek” nevezett kijelentéseiért.

A Manchester United társtulajdonosa – gazdag üzletember, aki ugyanakkor adózási okokból Monacóban él – egy televíziós interjúban arról beszélt: Nagy-Britanniát „gyarmatosították a bevándorlók”, ami szerinte súlyos terhet ró az államra.

Sir Jim Ratcliffe a Sky News-nak úgy fogalmazott: nem lehet olyan gazdaságot fenntartani, ahol kilencmillió ember él segélyeken, miközben magas a bevándorlás szintje.

Hozzátette: az ország népessége szerinte néhány év alatt drámai mértékben nőtt a migráció következtében.

Ezt nem hagyta annyiban Sir Keir Starmer miniszterelnök, aki az X-en azt írta: a megjegyzések sértők és tévesek, Nagy-Britannia pedig büszke, toleráns és sokszínű ország. Ratcliffe kérjen bocsánatot

A hivatalos statisztikák ugyanakkor némileg megkérdőjelezik az üzletember állításait. A brit statisztikai hivatal becslése szerint az ország lakossága 2020 közepén mintegy 67 millió, 2024 közepén pedig körülbelül 70 millió fő volt – vagyis a 3 milliós növekedés nem tudható be kizárólag a migrációnak.

Ratcliffe az interjúban politikai üzeneteket is megfogalmazott. Úgy vélte: az országnak olyan vezetőre lenne szüksége, aki hajlandó rövid távon népszerűtlen döntéseket hozni (ahogy állítása szerint ő is képes volt a Manchester United élén és ezért népszerűtlen). Bár Starmer kormányfő szerinte „kedves ember”, nem biztos, hogy ő a megfelelő vezető. Elmondta azt is, hogy nemrég találkozott Nigel Farage-dzsal, akit intelligensnek és jó szándékúnak nevezett.

A Reform UK vezetője később ki is állt Ratcliffe mellett, és arról beszélt: az ország példátlan tömeges bevándorláson ment keresztül, ami szerinte sok térség arculatát megváltoztatta.

A kormány részéről ugyanakkor árnyaltabb hangok is megjelentek. Lisa Nandy sportminiszter elismerte: a bevándorlás szintje egyes időszakokban – különösen Boris Johnson kormányzása alatt – túl magas volt, de bevándorlók gyerekeként ő is azt mondta: Nagy-Britannia ereje éppen sokszínűségében rejlik.

Ratcliffe kijelentéseivel – focinyelven szólva – valószínűleg luftot rúgott a futball világában. A Manchester United egyik szurkolói csoportja emlékeztete: a csapat játékosai, alkalmazottai és drukkerei a világ számos országából és kultúrájából érkeznek, így az ilyen retorika megosztó. A bírálók szerint viszont az ilyen megjegyzések elrejtik a valóságot, hogy a munkásosztály-beli fehér britek – különösen a fiatal férfiak – az elfelejtett demográfiai csoport, amelyet nem karolnak fel, csak veszélyként jellemeznek.

A Kick It Out nevű, diszkriminációellenes futballszervezet „szégyenletesnek és mélyen megosztónak” nevezte a megszólalást, hangsúlyozva: a labdarúgás éppen abban játszik kulcsszerepet, hogy közösségeket hozzon közelebb egymáshoz.

A Man United Muszlim Szurkolói Klubja is megszólalt és azt mondta: a „gyarmatosítás” szó szélsőjobboldali narratívákat idéz, és legitimálhatja az előítéleteket.

A Piroslapot a Rasszizmusnak nevű jótékonysági szervezet pedig arra figyelmeztetett: a közéleti szereplők felelőssége, hogy fellépjenek a rasszizmus ellen, ne pedig olyan narratívákat erősítsenek, amelyek aláássák a társadalmi kohéziót.

manchester united

nagy-britannia

tudósítóink

bevándorlás

vita

jim ratcliffe

