Mintha el lennének átkozva Slot jobbhátvédjei!

A Vörösök 1–0-ra verték a Sunderlandet, december 20. óta először nyertek vendégként bajnoki mérkőzést. Szoboszlai Dominik eltiltás miatt hiányzott, Kerkez Milos helyén ezúttal Andy Robertson játszott balhátvédet.

Mohamed Szalah szöglete után Virgil van Dijk fejelte az egyetlen gólt, a középhátvéd volt egyébként az angol lapok osztályzatai szerint a csapat legjobbja. Mintha rövid időre visszatért volna 2024–2025-ös idény: a két kulcsember szállította a Liverpool győzelmét.

Mohamed Szalahnak ez volt a 93. gólpassza a Premier League-ben, megelőzte Steven Gerrardot. beérte David Silvát, s már csak eggyel áll előtte Dennis Bergkamp.

Az egyiptomi csatár előtt már csak hatan állnak a PL örökranglistáján: Ryan Giggs (162), Kevin Debruyne (119), Cesc Fabregas (111), Wayne Rooney (103), Frank Lampard (102) és Dennis Bergkamp (94).

A Liverpoolt érte csapás is a mérkőzésen: megsérült, hetekre kidőlt a sorból Endo Vataru, aki jobbhátvédet játszott ezen a mérkőzésen. Nincs szerencséje Arne Slotnak…