Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott West Ham United-Liverpool mérkőzés előtt a londoni London Stadionban 2024. december 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Vince Mignott

Mintha el lennének átkozva Slot jobbhátvédjei!

Infostart

A Liverpool FC a 2025–2026-os idényben először játszott le úgy egy tétmérkőzést, hogy egyik magyar futballistája sem játszott, egyetlen percet sem. De a mérkőzés több más érdekességet is tartogatott.

A Vörösök 1–0-ra verték a Sunderlandet, december 20. óta először nyertek vendégként bajnoki mérkőzést. Szoboszlai Dominik eltiltás miatt hiányzott, Kerkez Milos helyén ezúttal Andy Robertson játszott balhátvédet.

Mohamed Szalah szöglete után Virgil van Dijk fejelte az egyetlen gólt, a középhátvéd volt egyébként az angol lapok osztályzatai szerint a csapat legjobbja. Mintha rövid időre visszatért volna 2024–2025-ös idény: a két kulcsember szállította a Liverpool győzelmét.

Mohamed Szalahnak ez volt a 93. gólpassza a Premier League-ben, megelőzte Steven Gerrardot. beérte David Silvát, s már csak eggyel áll előtte Dennis Bergkamp.

Az egyiptomi csatár előtt már csak hatan állnak a PL örökranglistáján: Ryan Giggs (162), Kevin Debruyne (119), Cesc Fabregas (111), Wayne Rooney (103), Frank Lampard (102) és Dennis Bergkamp (94).

A Liverpoolt érte csapás is a mérkőzésen: megsérült, hetekre kidőlt a sorból Endo Vataru, aki jobbhátvédet játszott ezen a mérkőzésen. Nincs szerencséje Arne Slotnak…

A Mol-csoport is részesülhet Afrika egyik legnagyobb olajkészletéből

A Mol-csoport is részesülhet Afrika egyik legnagyobb olajkészletéből
A magyar cégcsoport tovább bővíti nemzetközi portfólióját azzal, hogy belép Líbiába, miután egy spanyol és egy török vállalattal közösen sikeresen pályázott egy Földközi-tengeri kutatási területre. Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő az InfoRádióban beszélt a hazai olajlelőhelyek kimerülése miatt a Molra nehezedő nyomásról is.
„A liberális demokrácia kezdi felzabálni saját magát” – Schiffer András az Arénában

„A liberális demokrácia kezdi felzabálni saját magát” – Schiffer András az Arénában

Anti-imperialistaként kutyakötelessége az embernek tiltakozni az ellen, hogyha valaki azt gondolja, egy meghatározó ország elnökeként elrendezheti más országok sorsát, de azzal sem ért egyet, hogy Donald Trumppal ellentétben az európai politikában a döntések nem megszemélyesíthetők. Schiffer András ügyvéd, korábbi országgyűlési képviselő, az LMP alapítója és korábbi társelnöke beszélt erről az InfoRádió Aréna című műsorában.
Evakuációba kezdett Oroszország a súlyos csapás után, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre

Evakuációba kezdett Oroszország a súlyos csapás után, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre

Éjjel súlyos rakéta- és dróntámadás érte Ukrajnát - az oroszok főleg a fővárost, Kijevet és Dnyiprót lőtték. Ukrajna hamarosan új fegyverekhez juthat hozzá: Nagy-Britannia beígérte Kijevnek a még fejlesztés alatt álló Nightfall hiperszonikus rakétát. Az ukrán drónerők is aktívak voltak: Volgográd régióban felrobbantottak egy lőszerraktárat, a csapás olyan súlyosnak bizonyult, hogy egész Kotlubány települést evakuálták. A nap folyamán Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő bejelentette: folytatódnak az oroszok-ukrán-amerikai tárgyalások. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki fejleményeivel.

Sokakat meglepett az időjárás: ilyen télre rég volt példa

Sokakat meglepett az időjárás: ilyen télre rég volt példa

Az idei január az átlagosnál hidegebb és csapadékosabb volt Magyarországon - közölte a HungaroMet Zrt. friss elemzésében.

Trump revokes landmark ruling that greenhouse gases endanger public health

Trump revokes landmark ruling that greenhouse gases endanger public health

The EPA overturns a key climate regulation that underpins US efforts to tackle climate change.

