Keresi a francia hatóság a nemzetközi pedofil szörnyeteg áldozatait

Nemzetközi felhívást tettek közzé a francia hatóságok annak a volt tanárnak az ügyében, aki a vád szerint az 1960-as évektől 2022-ig öt kontinensen 89 gyermeket erőszakolt meg és zaklatott szexuálisan – ítja a The Guardian híradása nyomán a 24.hu.

A lap szerint a francia csendőrség a most 79 éves Jacques Leveugle további lehetséges áldozatait keresi. Az állítólagos bűncselekmények számos országot érintenek.

Jacques Leveugle 2025 áprilisa óta előzetes letartóztatásban van Franciaországban, és a rendőrség közlése szerint „tankönyvi példája” a sorozatos szexuális bűnelkövetőnek. Az ügy szokatlanul kiterjedt, több mint öt évtizedet és számos országot felölel. A férfi az 1960-as évektől dolgozott gyerekekkel Németországban, Svájcban, Marokkóban, Nigerben, Algériában, a Fülöp-szigeteken, Indiában, Kolumbiában és a francia tengerentúli területen, Új-Kaledóniában.

Az ügyészség szerint az egykori nevelő a rendőröknek azt is beismerte, hogy halálos beteg édesanyját, majd később idős nagynénjét párnával fojtotta meg.

Bár a férfi hivatalos tanári képesítést soha nem szerzett, nevelőként dolgozott, sportfoglalkozásokat is vezetett, ifjúsági táborokban tevékenykedett, Németországban fiatalkorú bűnelkövetőkkel foglalkozott, számos magántanári munkát vállalt, valamint nevelő volt egy bogotái gyermekotthonban is.

A csendőrség online indított felhívásában közölte a férfiról különböző életkorokban készült felvételeket is, és felsorolta az országokat, ahol korábban élt.

A nyomozás fontos elemét képezik a férfi saját feljegyzései, ugyanis egy digitális „emlékiratot” állított össze gyermekekkel kapcsolatos tevékenységeiről, amit unokaöccse talált meg egy USB-tárolón.

A rokon a megtalált anyagot átadta a rendőrségnek. Az ügyészség szerint a 15 kötetnyi szöveg alapján a nyomozók eddig 89 feltételezett áldozatot azonosítottak, akik az állítólagos bántalmazások idején 13-17 éves fiúk voltak, 1967 és 2022 között.

Az eljáró ügyész figyelmeztetett: ha az áldozatok jelentkezni szeretnének, most tegyék meg, mert 2026-ban le kell zárni a nyomozást ahhoz, hogy észszerű időben meginduljon a tárgyalás.