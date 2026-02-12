A svéd csillag tempójára most sem volt ellenszer

A Fiemme-völgyben lévő Tesero Stadionban kialakított, nehéz emelkedőkkel tarkított pályán az indulók – összesen 111-en – 30 másodperces különbséggel vágtak neki a távnak, Pónya a 84-es, Laczkó pedig a 85-ös rajtszámot kapta.

Az esélyesnek tartott Karlsson a mezőny felénél indult neki a tíz kilométernek, s már az elején olyan tempót diktált, amely előrevetítette az újabb győzelmét. Minden ellenőrzőponton hatalmas előnnyel haladt át és végül 22:49.2 perces időeredményével 46.6 másodperccel volt gyorsabb, mint a szombati verseny után ezúttal is másodikként záró, világbajnok honfitársa, Ebba Andersson. A harmadik a világkupában éllovas amerikai Jessie Diggins lett.

Pónya Sárának 28:44.1, míg Laczkó Lara Vandának 29:51.7 percre volt szüksége a 10 kilométer teljesítéséhez. A versenyt 108-an fejezték be.

Pónya az M4 Sport helyszíni stábjának jónak értékelte a napját, előre fel volt építve a programja, hogy mikor mit kell csinálnia.

„Jól ment minden a bemelegítéstől kezdve a frissítésen át, hogy hidratált legyek, mindent úgy tudtam csisnálni, ahogy szerettem volna. A versenyen pedig nagyon kihajtottam magam” – fejtette ki. Az első köre saját bevallása szerint sem volt élete legjobbja, utána viszont tudott fokozni a tempón azzal együtt is, hogy nagyon küzdött a savasodással.

„Tudtam, hogy olimpián vagyok, hogy vannak céljaim és hogy itt egy lökést sem lehet gyengébben megcsinálni, mint amit elvárok magamtól” – mutatott rá. Mint mondta, a családjából 13-an szurkoltak neki a helyszínen.

Tesero, 2026. február 12. Laczkó Lara Vanda (b) és Pónya Sára, miután célba ért a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia nõi szabad stílusú 10 kilométeres sífutásában Teseróban 2026. február 12-én. MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Laczkó arról beszélt, hogy nagyon szereti ezt a stílust.

„Azt hittem, hogy nagyon meg tudom mutatni…” – fogalmazott a könnyeivel küzdve. Mint mondta, a verseny előtti órákban csak erre koncentrált, az első kör pedig jól is sikerült számára. Elárulta: az egész szezonban küzdött fájdalommal a sípcsont melletti izmában, az utolsó két kört pedig már szenvedve teljesítette. Ez az edzéseken nem jelentkezett, mivel tapaszokkal a lábán, kisebb intenzitással készült, nem számított rá, hogy újra előjön a fájdalom.

„Annyira fájt, hogy emelni alig bírtam a lábamat. Csalódott vagyok, tényleg nem erre számítottam, azt hittem, hogy tudok egy jót futni” – hangsúlyozta. Kitért rá, hogy a családja a helyszínen buzdította őt, ez pedig komoly motivációt jelentett számára.

„Próbáltam értük is befejezni ezt a versenyt” – emelte ki a 19 esztendős Laczkó.

A svéd női sífutók az eddig megszerezhető kilenc érem közül hetet megnyertek az olimpián.

Sífutás, női szabadstílusú 10 km,

olimpiai bajnok (az olimpiai honlapja alapján): Frida Karlsson (Svédország) 22:49.2 perc

2. Ebba Andersson (Svédország) 23:35.8

3. Jessie Diggins (Egyesült Államok) 23:38.9

...85. Pónya Sára 28:44.1

...93. Laczkó Lara Vanda 29:51.7