A svéd Frida Karlsson, miután célba ért a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia nõi szabad stílusú 10 kilométeres sífutásában Teseróban 2026. február 12-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

A svéd csillag tempójára most sem volt ellenszer

Infostart / MTI

A svéd Frida Karlsson nyerte a női sífutók csütörtöki szabadstílusú 10 kilométeres versenyét a milánói-cortinai téli olimpián, ezzel duplázott, miután szombaton, a tíz plusz tíz kilométeres tömegrajtos viadalon is aranyérmet szerzett. A két magyar induló közül Pónya Sára 85., Laczkó Lara Vanda pedig 93. lett.

A Fiemme-völgyben lévő Tesero Stadionban kialakított, nehéz emelkedőkkel tarkított pályán az indulók – összesen 111-en – 30 másodperces különbséggel vágtak neki a távnak, Pónya a 84-es, Laczkó pedig a 85-ös rajtszámot kapta.

Az esélyesnek tartott Karlsson a mezőny felénél indult neki a tíz kilométernek, s már az elején olyan tempót diktált, amely előrevetítette az újabb győzelmét. Minden ellenőrzőponton hatalmas előnnyel haladt át és végül 22:49.2 perces időeredményével 46.6 másodperccel volt gyorsabb, mint a szombati verseny után ezúttal is másodikként záró, világbajnok honfitársa, Ebba Andersson. A harmadik a világkupában éllovas amerikai Jessie Diggins lett.

Pónya Sárának 28:44.1, míg Laczkó Lara Vandának 29:51.7 percre volt szüksége a 10 kilométer teljesítéséhez. A versenyt 108-an fejezték be.

Pónya az M4 Sport helyszíni stábjának jónak értékelte a napját, előre fel volt építve a programja, hogy mikor mit kell csinálnia.

„Jól ment minden a bemelegítéstől kezdve a frissítésen át, hogy hidratált legyek, mindent úgy tudtam csisnálni, ahogy szerettem volna. A versenyen pedig nagyon kihajtottam magam” – fejtette ki. Az első köre saját bevallása szerint sem volt élete legjobbja, utána viszont tudott fokozni a tempón azzal együtt is, hogy nagyon küzdött a savasodással.

„Tudtam, hogy olimpián vagyok, hogy vannak céljaim és hogy itt egy lökést sem lehet gyengébben megcsinálni, mint amit elvárok magamtól” – mutatott rá. Mint mondta, a családjából 13-an szurkoltak neki a helyszínen.

Tesero, 2026. február 12. Laczkó Lara Vanda (b) és Pónya Sára, miután célba ért a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia nõi szabad stílusú 10 kilométeres sífutásában Teseróban 2026. február 12-én. MTI/EPA/Hannibal Hanschke
Tesero, 2026. február 12. Laczkó Lara Vanda (b) és Pónya Sára, miután célba ért a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia nõi szabad stílusú 10 kilométeres sífutásában Teseróban 2026. február 12-én. MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Laczkó arról beszélt, hogy nagyon szereti ezt a stílust.

„Azt hittem, hogy nagyon meg tudom mutatni…” – fogalmazott a könnyeivel küzdve. Mint mondta, a verseny előtti órákban csak erre koncentrált, az első kör pedig jól is sikerült számára. Elárulta: az egész szezonban küzdött fájdalommal a sípcsont melletti izmában, az utolsó két kört pedig már szenvedve teljesítette. Ez az edzéseken nem jelentkezett, mivel tapaszokkal a lábán, kisebb intenzitással készült, nem számított rá, hogy újra előjön a fájdalom.

„Annyira fájt, hogy emelni alig bírtam a lábamat. Csalódott vagyok, tényleg nem erre számítottam, azt hittem, hogy tudok egy jót futni” – hangsúlyozta. Kitért rá, hogy a családja a helyszínen buzdította őt, ez pedig komoly motivációt jelentett számára.

„Próbáltam értük is befejezni ezt a versenyt” – emelte ki a 19 esztendős Laczkó.

A svéd női sífutók az eddig megszerezhető kilenc érem közül hetet megnyertek az olimpián.

Sífutás, női szabadstílusú 10 km,

olimpiai bajnok (az olimpiai honlapja alapján): Frida Karlsson (Svédország) 22:49.2 perc
2. Ebba Andersson (Svédország) 23:35.8
3. Jessie Diggins (Egyesült Államok) 23:38.9
...85. Pónya Sára 28:44.1
...93. Laczkó Lara Vanda 29:51.7

A Mol-csoport is részesülhet Afrika egyik legnagyobb olajkészletéből

A Mol-csoport is részesülhet Afrika egyik legnagyobb olajkészletéből
A magyar cégcsoport tovább bővíti nemzetközi portfólióját azzal, hogy belép Líbiába, miután egy spanyol és egy török vállalattal közösen sikeresen pályázott egy Földközi-tengeri kutatási területre. Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő az InfoRádióban beszélt a hazai olajlelőhelyek kimerülése miatt a Molra nehezedő nyomásról is.
„A liberális demokrácia kezdi felzabálni saját magát” – Schiffer András az Arénában

„A liberális demokrácia kezdi felzabálni saját magát” – Schiffer András az Arénában

Anti-imperialistaként kutyakötelessége az embernek tiltakozni az ellen, hogyha valaki azt gondolja, egy meghatározó ország elnökeként elrendezheti más országok sorsát, de azzal sem ért egyet, hogy Donald Trumppal ellentétben az európai politikában a döntések nem megszemélyesíthetők. Schiffer András ügyvéd, korábbi országgyűlési képviselő, az LMP alapítója és korábbi társelnöke beszélt erről az InfoRádió Aréna című műsorában.
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
