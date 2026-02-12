ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.1
usd:
319.55
bux:
130202.21
2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Reza Pahlavi emigrációban élõ iráni trónörökös herceg a washingtoni Országos Sajtóklubban beszél 2026. január 16-án. Iránban december végén kormányellenes megmozdulások kezdõdtek, amelyek ellen a helyi vezetés kemény kézzel, sokszor erõszakkal igyekszik fellépni.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Amerikai katonai csapást sürget Irán ellen a trónörökös

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok katonai beavatkozását sürgette a jelenlegi iráni vezetés megdöntésére Reza Pahlavi trónörökös, az 1979-ben elűzött uralkodói család évtizedek óta Egyesült Államokban élő feje a Der Spiegel című német hetilapban csütörtökön megjelent interjújában.

„Egy ilyen csapás az elnyomó apparátusra nem külső beavatkozásnak, hanem humanitárius közbelépésnek számítana” – hangoztatta a 65 éves trónörökös. Úgy fogalmazott:

Donald Trump amerikai elnöknek van lehetősége arra, hogy „történelmet írjon” az iráni nép szabadsághoz segítésével.

Mint mondta, ennek a követelésének fog majd hangot adni a müncheni biztonságpolitikai konferencián is. „Az iráni szabadságmozgalomnak politikai, gazdasági, és valószínűleg esetleg katonai támogatásra van szüksége” – jelentette ki Pahlavi, akit a szervezők idén meghívtak a biztonságpolitika szakértőinek legjelentősebb világtalálkozójára, melyre ebben az évben minden korábbinál több, mintegy 60 állam- és kormányfőt várnak.

Pahlavi a december végi és január eleji, kormányellenessé fajuló iráni tüntetéseket „forradalomnak” nevezte. Szerinte a teheráni vezetés komolyan meggyengült, és már nem tud mit nyújtani a népnek. Ezért érkezett el szerinte egy célzott csapás ideje az iszlám forradalom őrei és a biztonsági erők ellen, amelyek felelősek emberek ezrei életének kioltásáért. „Nincs visszaút” – tette hozzá a trónörökös.

Ismét megerősítette, hogy vissza akar térni Iránba, és helyben vezetni a hatalom megdöntését. Ezt követően referendumot írna ki, amelyen az irániak majd eldönthetik, hogy alkotmányos monarchiában vagy köztársaságban szeretnének-e élni. Pahlavi közölte, hogy a megosztott iráni ellenzéket négy elv, az egyenlőség, a szekularizmus, a demokrácia és a szabadságjogok alapján akarja összefogni. Véleménye szerint az Iszlám Köztársaság politikai vezetésének „démonai”, köztük Ali Hamenei ajatollah, az ország legfőbb vallási és politikai vezetője felett

a náci háborús bűnösöket felelősségre vonó nürnbergi törvényszék mintájára létrehozandó bíróságnak kellene ítélkeznie.

Trump amerikai elnök korábban támogatást ígért az iráni tüntetőknek, de a Reuters hírügynökségnek adott egyik interjúban kétségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy Pahlavi elegendő támogatást tudna szerezni Iránban a hatalom átvételéhez.

Pahlavi már a 2022-es tüntetéssorozat után megpróbált az iráni ellenzék élére állni, de a szóbeli támogatáson kívül nem tudott sokat tenni, ezért jelentősége gyorsan elhalványult.

Kezdőlap    Külföld    Amerikai katonai csapást sürget Irán ellen a trónörökös

egyesült államok

beavatkozás

irán

trónörökös

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Mol-csoport is részesülhet Afrika egyik legnagyobb olajkészletéből

A Mol-csoport is részesülhet Afrika egyik legnagyobb olajkészletéből
A magyar cégcsoport tovább bővíti nemzetközi portfólióját azzal, hogy belép Líbiába, miután egy spanyol és egy török vállalattal közösen sikeresen pályázott egy Földközi-tengeri kutatási területre. Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő az InfoRádióban beszélt a hazai olajlelőhelyek kimerülése miatt a Molra nehezedő nyomásról is.
„A liberális demokrácia kezdi felzabálni saját magát” – Schiffer András az Arénában

„A liberális demokrácia kezdi felzabálni saját magát” – Schiffer András az Arénában

Anti-imperialistaként kutyakötelessége az embernek tiltakozni az ellen, hogyha valaki azt gondolja, egy meghatározó ország elnökeként elrendezheti más országok sorsát, de azzal sem ért egyet, hogy Donald Trumppal ellentétben az európai politikában a döntések nem megszemélyesíthetők. Schiffer András ügyvéd, korábbi országgyűlési képviselő, az LMP alapítója és korábbi társelnöke beszélt erről az InfoRádió Aréna című műsorában.
VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.13. péntek, 18:00
Hidasi Judit
japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Evakuációba kezdett Oroszország a súlyos csapás után, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre

Evakuációba kezdett Oroszország a súlyos csapás után, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre

Éjjel súlyos rakéta- és dróntámadás érte Ukrajnát - az oroszok főleg a fővárost, Kijevet és Dnyiprót lőtték. Ukrajna hamarosan új fegyverekhez juthat hozzá: Nagy-Britannia beígérte Kijevnek a még fejlesztés alatt álló Nightfall hiperszonikus rakétát. Az ukrán drónerők is aktívak voltak: Volgográd régióban felrobbantottak egy lőszerraktárat, a csapás olyan súlyosnak bizonyult, hogy egész Kotlubány települést evakuálták. A nap folyamán Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő bejelentette: folytatódnak az oroszok-ukrán-amerikai tárgyalások. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokakat meglepett az időjárás: ilyen télre rég volt példa

Sokakat meglepett az időjárás: ilyen télre rég volt példa

Az idei január az átlagosnál hidegebb és csapadékosabb volt Magyarországon - közölte a HungaroMet Zrt. friss elemzésében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump revokes landmark ruling that greenhouse gases endanger public health

Trump revokes landmark ruling that greenhouse gases endanger public health

The EPA overturns a key climate regulation that underpins US efforts to tackle climate change.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 12. 18:56
„Halál Hameneire!” – Élő adásban bakizott az iráni riporter
2026. február 12. 18:36
Itt a Sarkvidéki Őrszem, máris Gripeneket küldtek Grönlandra
×
×
×
×