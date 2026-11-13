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Egy nő egy kést rejt a háta mögött.
Nyitókép: Getty Images/athima tongloom

Jelzett az FBI az NNI-nek: szörnyű tettre készülhetett a nő

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Őrizetbe vettek egy Budapesten élő külföldi nőt, aki chatbottal beszélte meg, hogy emberölést tervez; az akció az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) közreműködésével zajlott – közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) pénteken a police.hu oldalon.

A közlemény szerint november 8-án az FBI jelezte az NNI-nek, hogy egy Magyarországhoz köthető internetfelhasználó erőszakos, életellenes cselekményekkel kapcsolatos kijelentéseket tett egy mesterséges intelligencia (MI) vezérelte chatbotnak.

Az internetes beszélgetés tartalma alapján a felhasználó terve az volt, hogy egy általa ismert nő házának nyitott ablakán keresztül bemászik, majd egy késsel megcsonkítja és megöli a nőt, illetve rátámad a családtagjaira is.

Az NNI nyomozói a Magyarországra delegált FBI-ügynökökkel közösen azonosították a webes felület használóját, ezt követően a 22 éves nőt – aki évek óta Magyarországon tanul – budapesti albérletében fogták el november 12-én. Házkutatást tartottak nála, és lefoglalták a mobiltelefonját és a számítógépét.

A nőt előállították, majd gyanúsítottként kihallgatták emberölés előkészülete miatt; vallomásában úgy nyilatkozott, hogy részeg volt, míg az MI-vel csevegett, nem emlékszik a részletekre, de senkit nem áll szándékában megölni.

Az NNI bűnügyi őrizetbe vette, és kezdeményezte letartóztatását, de az ügyészség a szabadlábra helyezése mellett döntött – áll a közleményben.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Jelzett az FBI az NNI-nek: szörnyű tettre készülhetett a nő

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