Jelzett az FBI az NNI-nek: szörnyű tettre készülhetett a nő

A közlemény szerint november 8-án az FBI jelezte az NNI-nek, hogy egy Magyarországhoz köthető internetfelhasználó erőszakos, életellenes cselekményekkel kapcsolatos kijelentéseket tett egy mesterséges intelligencia (MI) vezérelte chatbotnak.

Az internetes beszélgetés tartalma alapján a felhasználó terve az volt, hogy egy általa ismert nő házának nyitott ablakán keresztül bemászik, majd egy késsel megcsonkítja és megöli a nőt, illetve rátámad a családtagjaira is.

Az NNI nyomozói a Magyarországra delegált FBI-ügynökökkel közösen azonosították a webes felület használóját, ezt követően a 22 éves nőt – aki évek óta Magyarországon tanul – budapesti albérletében fogták el november 12-én. Házkutatást tartottak nála, és lefoglalták a mobiltelefonját és a számítógépét.

A nőt előállították, majd gyanúsítottként kihallgatták emberölés előkészülete miatt; vallomásában úgy nyilatkozott, hogy részeg volt, míg az MI-vel csevegett, nem emlékszik a részletekre, de senkit nem áll szándékában megölni.

Az NNI bűnügyi őrizetbe vette, és kezdeményezte letartóztatását, de az ügyészség a szabadlábra helyezése mellett döntött – áll a közleményben.