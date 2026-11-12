Szándékosan, a családdal együtt hajtott az árokba a felbőszült apa

Összeveszett feleségével egy Békés megyei férfi május 31-én, azon hogy ki vezesse az autót. A nő nem akart a volán mögé, ezért a férfira hárult a feladat. Veszekedésük útközben is folytatódott, miközben az autóban ült hétéves kisfiuk is. A veszekedés során az apa Körösladány és Köröstarcsa között szándékosan az árokba hajtott. A gyermek és az apa könnyű, az anya súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett.

A rendőrség szerint a férj az indulás előtt meg is ütötte a nőt. Tartott a következményektől, mert egy bűncselekmény miatt napokkal korábban került feltételesen szabadlábra. Azt mondta:

inkább meghalt volna, mint hogy börtönbe kerüljön.

A történtek előtt az apa arra is utalt, hogy a nő és közös gyermekük azon az úton meg fognak halni, fának vagy kamionnak fogja vezetni az autót.

A police.hu szerint a 43 éves férfit a rendőrség emberölés kísérletével gyanúsítja. Jelenleg letartóztatásban van, és vádemelést is javasolnak ellene.