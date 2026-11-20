A Pesti Központi Kerületi Bíróság előkészítő ülésen elsőfokú ítéletet hirdetett egy büntetőügyben,amelyben 2 személyt felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettével – egyiküket pedig még súlyos testi sértés bűntettével is – vádolt az ügyészség – írja sajtóközleményében a Fővárosi Törvényszék.

A 2026. november 19-i ítélet szerint a terheltek 2023. december 16-án zenészként részt vettek egy jótékonysági rendezvényen, ahova mindketten gáz-riasztófegyvert vittek magukkal. Az este folyamán ittas állapotban szóváltásba keveredtek a rendezvény biztonsági őreivel, akik távozásra szólították fel őket. Ekkor az elsőrendű terhelt elővette a gáz-riasztófegyverét és lelövéssel fenyegette meg az őt kiutasító biztonsági őröket.

Ezalatt a másodrendű vádlott a táncteremben a levegőbe lőtt, később pedig az elsőrendű terhelt még a plafon felé is több lövést adott le.

A vádlottak ezután távoztak, majd a másodrendű az általa használt fegyvert a Dunába dobta.

A terheltek cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen. Ezen felül az elsőrendű vádlott 2024. február 24-én éjjel szitkozódva követni kezdett egy általa nem ismert, épp arra haladó baráti társaságot, amelynek az egyik tagja felszólította őt arra, hogy ne kövesse őket, mert nem szeretnének konfliktusba keveredni. A terhelt erre megütötte a férfit, majd a csoport másik tagját is. Ez utóbbi az ütés hatására elesett és eszméletét vesztette.

Az elsőrendű vádlottat a további bántalmazástól az egyik családtagja tartotta vissza.

Az egyik sértett 8 napon belül, míg a másik 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

Az ügyészség a terheltek váddal egyező beismerése és tárgyaláshoz való jogukról történő lemondása esetére az elsőrendűvel szemben 1 év 8 hónap szabadságvesztés és 2 év közügyektől eltiltás, míg a másodrendűnél 1 év, 3 év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztés kiszabását indítványozta.

Az előkészítő ülésen mindkét terhelt váddal egyezően beismerte a terhére rótt bűncselekmény elkövetését és mindkettő lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság a vádlottak bűnösségének beismerésére vonatkozó nyilatkozatát elfogadta és a hatályos eljárásjogi szabályok szerint nem folytatott le bizonyítási eljárást, az ítéleti tényállást és minősítést a vádiratban foglaltakkal egyezően állapította meg.

A felszólalásokat és a vádlottak utolsó szó jogán tett nyilatkozatait követően a bíróság az elsőrendű vádlottat 1 év 2 hónap börtönbüntetésre és 1 év közügyektől eltiltásra, a másodrendűt pedig 1 év – 2 év próbaidőre – felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.

A büntetés kiszabása során a bíróság enyhítő körülményként értékelte többek között mindkét terhelt esetében a büntetlen előéletet, az egészségi állapotukat, valamint azt, hogy kiskorú gyermekek eltartásáról gondoskodnak.

Súlyosító körülmény volt a társtettesi elkövetés, az elsőrendű esetében a halmazat, a másodrendűnél pedig az, hogy cselekményét büntetőeljárás hatálya alatt követte el.

Az ítélet nem jogerős, mivel a vádlottak és védők enyhítésért fellebbeztek, az ügyészség pedig 3 nap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozatra. Az eljárás másodfokon a Fővárosi Törvényszéken folytatódik.