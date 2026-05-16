Így kapcsolták le a 300 milliós szállítmányt a határon – videó

Tíz kilogramm, 300 millió forintnyi kokaint találtak egy szerb sofőrnél a magyar-szlovén határon – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) pénteken a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a KR NNI jelzésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai május 13-án Letenye külterületén ellenőrizték a magyar rendszámú autót, amelyben nyolc csomagot találtak, amelyekben a gyorsteszt alapján kokain volt.

A 24 éves szerb sofőrt előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki különösen jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer birtoklása miatt. A férfi jelenleg őrizetben van, a rendőrök kezdeményezik letartóztatását – írták.