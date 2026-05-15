Hagyta megfagyni ivócimboráját, hét évet kapott

A bírósági tájékoztatás szerint – amelyet a 24.hu foglalt össze – a vádlott és az áldozat rendszeresen együtt fogyasztott alkoholt, viszonyukat azonban gyakori viták és alkalmankénti tettlegesség jellemezte. A bűncselekmény éjszakáján egy közös ismerősük udvarán szólalkoztak össze, miután távoztak az italtól kísért baráti összejövetelről.

A szóváltás során a vádlott több alkalommal arcul ütötte barátját, majd lerángatta róla a felsőruházatát. Az ittas állapotban lévő sértett az ütésektől a földre esett.

Az elkövető a földön fekvő, hiányos öltözetű férfit a fagypont közeli hőmérséklet ellenére magára hagyta és hazament.

férfi másnap hajnalban visszatért a helyszínre, ahol barátját már élettelenül találta. A vádlott pánikba esett, és

az áldozatról korábban letépett ruhákat egy szeméttárolóba rejtette.

A férfi a nyomozati szakaszban beismerő vallomást tett. Védekezésében előadta, hogy egy sértő megjegyzés miatt veszítette el önuralmát, és bár később lelkiismeret-furdalás miatt ment vissza a helyszínre, segíteni már nem tudott.

A Debreceni Ítélőtábla szerdai jogerős döntésével helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, így a vádlottnak hét év börtönbüntetést kell letöltenie emberölés bűntette miatt.