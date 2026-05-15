2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
Nyitókép: Unsplash

Hagyta megfagyni ivócimboráját, hét évet kapott

Infostart

Helybenhagyta a Debreceni Ítélőtábla annak a férfinak a büntetését, aki 2023 tavaszán egy szóváltást követően bántalmazta, levetkőztette, majd a 3-4 fokos hidegben sorsára hagyta ismerősét. Az áldozat életét vesztette.

A bírósági tájékoztatás szerint – amelyet a 24.hu foglalt össze – a vádlott és az áldozat rendszeresen együtt fogyasztott alkoholt, viszonyukat azonban gyakori viták és alkalmankénti tettlegesség jellemezte. A bűncselekmény éjszakáján egy közös ismerősük udvarán szólalkoztak össze, miután távoztak az italtól kísért baráti összejövetelről.

A szóváltás során a vádlott több alkalommal arcul ütötte barátját, majd lerángatta róla a felsőruházatát. Az ittas állapotban lévő sértett az ütésektől a földre esett.

Az elkövető a földön fekvő, hiányos öltözetű férfit a fagypont közeli hőmérséklet ellenére magára hagyta és hazament.

férfi másnap hajnalban visszatért a helyszínre, ahol barátját már élettelenül találta. A vádlott pánikba esett, és

az áldozatról korábban letépett ruhákat egy szeméttárolóba rejtette.

A férfi a nyomozati szakaszban beismerő vallomást tett. Védekezésében előadta, hogy egy sértő megjegyzés miatt veszítette el önuralmát, és bár később lelkiismeret-furdalás miatt ment vissza a helyszínre, segíteni már nem tudott.

A Debreceni Ítélőtábla szerdai jogerős döntésével helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, így a vádlottnak hét év börtönbüntetést kell letöltenie emberölés bűntette miatt.

Szakértő az ideiglenesen hatályba lépett Mercosur-egyezményről: ha kell, közbe lehet avatkozni

Ideiglenes hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-államok közötti szabadkereskedelmi egyezmény. Ezzel megnyílt az út a vámcsökkentett és vámmentes termékek előtt, valamint létrejött a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete, több mint 700 millió fős piaccal. A lehetőségekről és a kockázatokról Szigethy-Ambrus Nikolettát, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzőjét kérdezte az InfoRádió.
Bauer Bence: rossz, rosszabb és még rosszabb forgatókönyvek között választhat a német kancellár pártja

Egy évvel ezelőtt alakult meg az új szövetségi német kormány Friedrich Merz kancellár vezetésével. A hármas koalíció jövőjét és az előrehozott választások eshetőségét elemezte az InfoRádió Aréna című műsorában az MCC Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Bauer Bence szerint tartományi szinten az AfD további térnyerése erősen destabilizálná a szövetségi kormányzatot.
Országos hiba: akadozik a forgalom a határátkelőkön és a Liszt Ferenc reptéren

Országos informatikai rendszerprobléma lépett fel pénteken reggel 8 óra 30 perctől a közúti határátkelőhelyeken és a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ami jelentősen megnövelte a várakozási időt. A szakemberek megkezdték a hiba elhárítását.

Gigabírságot postáznak a magyar autósoknak a szomszédból: egyetlen apró hiba 800 ezer forintba is kerülhet

Az ellenőrzött zónákat egyértelműen jelzik majd a sofőrök számára.

Trump and Xi conclude 'very successful' talks in Beijing

The cordial talks covered issues such as the Iran war, Taiwan, tariffs, and competition over tech.

