2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
Shards of car glass on the asphalt road.
Nyitókép: Berezko/Getty Images

Horror a 76-os főúton: oldalára borult a busz a száguldozó sofőr miatt

Infostart / MTI

Tömegszerencsétlenség okozásáért emeltek vádat egy zalai fiatal ellen, aki gyorshajtásával buszbalesetet okozott, amiben csaknem harminc ember megsérült – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője pénteken.

Jánky Judit beszámolója szerint a húszéves férfi 2024. október 12-én, a késő esti órákban személyautóval hajtott Zalaegerszeg felől Kisbucsa irányába a 76-os számú főúton, utasként egy nőt szállított. Vele szemben haladt a Budapest és Zalaegerszeg között közlekedő autóbusz csaknem 40 utassal.

A vádlott egy egyenes útszakaszhoz érve áttért a bal oldali forgalmi sávba és 130-134 kilométeres sebességgel az előtte haladó járművek előzésébe kezdett. Az előzés megkezdése előtt nem győződött meg arról, hogy az útszakasz belátható-e, de arról sem, hogy az előzést az útszakaszon kihelyezett tiltótábla és a záróvonal előtt be tudná fejezni.

Amikor a sofőr észrevette a szemből érkező autóbuszt, az ütközés elkerülése érdekében vészfékezett, a buszsofőr pedig erőteljesen jobbra, az útpadka felé kormányozta a járművet, de az ütközést nem tudták elkerülni.

A busz az útról lesodródva, a jobb oldalára dőlve állt meg, a személygépkocsi pedig átpördülve csúszott az útpadkára.

A balesetben a vádlotton kívül az autóbusz kilenc utasa nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket, a buszsofőr, valamint 17 utas könnyebb sérüléseket szenvedett. A vádirat arra is kitér, hogy a busz utasai nem használták a biztonsági övüket, amivel ők is megszegték a KRESZ-szabályokat.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a férfivel szemben, felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását és a közúti járművezetéstől való eltiltást indítványozva.

vádemelés

gyorshajtás

tömegszerencsétlenség

Robert Fico moszkvai útja után diplomáciai vita alakult ki Szlovákia és Németország között. Ivan Korcok volt szlovák külügyminiszter szerint Friedrich Merz német kancellár lemondta tervezett szlovákiai látogatását, miután Fico Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A német kormány ugyanakkor azt állítja: ilyen hivatalos látogatás eleve nem is volt napirenden.
 

„Magyarországon nincs helye kordonoknak, főleg nem közintézmények körül, amelyeket magyar emberek pénzéből építettek" – jelentette ki a kormányfő a Karmelita előtt. Vitézy Dávid is részt vett a bontásban, elmondta, 500 és 1000 milliárd forint között lesz a vári költekezés vége, eközben a magyar gyermekvédelemre, közlekedésre, vasútra sosem volt pénz. Magyar Péter bejelentást tett az épületek, illetve a beruházások további sorsáról is. A Karmelita és a Miniszterelnöki Kabinetiroda látogatható lesz. Ennek módjáról is bejelentések jöttek.
 

Vasárnap a Petőfi híd megtisztításával folytatódik a Budapesti Közművek tavaszi hídmosási programja. A munkálatok 6.30 és 15.30 között zajlanak: a hidat melegvizes, kézi és gépi erővel, környezetkímélő tisztítószerrel és magasnyomású technológiával mossák.

Az iroda vezetője a szigorú biztosítási feltételeket és az internetes pánikkeltést okolja a kialakult helyzetért, az utasok kártalanítása egyelőre bizonytalan.

The cordial talks covered issues such as the Iran war, Taiwan, tariffs, and competition over tech.

