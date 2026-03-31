2026. március 31. kedd Árpád
Ijedt, kétségbeesett védekező nő fekete-fehér portréja.
Nyitókép: Getty Images

Tíz éven át erőszakolta lányát egy férfi, 12 és fél év fegyházat kapott

Ha a gyermek nem úgy viselkedett, ahogy azt az apja elvárta, a férfi becsmérelte, sértegette. Az elkövető rendszeresen szidalmazta feleségét és gyermekeit, illetve többször is megalázta, bántalmazta őket.

Jogerősen tizenkét és fél év fegyházbüntetésre ítélték azt a férfit, aki tíz éven át erőszakolta a kislányát, és rendszeresen bántalmazta a családtagjait. A Győri Fellebbviteli Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi feltételesen sem bocsátható szabadságra, és eltiltották minden olyan tevékenységtől, amely során kiskorúakkal foglalkozhatna.

Az ügyészség közleménye szerint az elkövető és felesége 2004-ben házasodtak össze, három fiú- és egy lánygyermekük született. Idővel azonban megromlott a férfi kapcsolata párjával és gyermekeivel. A férfi rendszeresen szidalmazta feleségét és gyermekeit, illetve többször is megalázta, bántalmazta őket.

Miután az anya 2022 nyarán jelezte a gyermekjóléti szolgálatnak, hogy a férfi a gyerekeket szóban és fizikálisan is bántja, a gyámhivatal eljárást indított.

A vádlott a lányát – 6 éves korától 16 éves koráig – rendszeresen szexuálisan bántalmazta.

Ha a gyermek nem úgy viselkedett, ahogy azt elvárta, becsmérelte, sértegette. A sértett 2022 szeptemberében elmondta az anyjának a vele történteket, aki feljelentést tett a rendőrségen.

Az elkövető és a felesége házasságát a bíróság 2022 decemberében bontotta fel. A bíróság 11 év fegyházra ítélte első fokon a férfit szexuális erőszak és többrendbeli más bűncselekmények miatt. A táblabíróság azonban most 12 és fél év fegyházra emelte a férfi büntetését.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon. Személyesen az önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája ezen az oldalon található.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.

Elemző a friss bérnövekedési adatokról: a fegyverpénz nagyon megdobta az év eleji számokat

Több mint 26 százalékkal emelkedtek a bruttó keresetek januárban a KSH közlése szerint. Ebben azonban szerepet játszott az, hogy januárban fizették ki a fegyverpénzt. Ha ezt a tételt nem számítjuk bele a statisztikába, akkor idén az év első hónapjában a nettó medián kereset 420 200 forintot tett ki, ami 12,5 százalékos növekedés – mondta az InfoRádiónak a Portfolio elemzője.
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
Az iráni háború lezárásáról jöttek nyilatkozatok, kilőttek az amerikai tőzsdék

Ázsiában negatív hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában és Amerikában azonban már pozitív volt a hangulat, miután éjjel olyan hírek érkeztek, hogy már a Hormuzi-szoros újranyitása nélkül is befejezné a háborút az USA. Estére vastag pluszba kerültek az amerikai indexek, miután a kiszivárgó hírek szerint Irán akár tárgyalna a háború lezárásáról, az irányadó amerikai indexek végül 2-3 százalékos pluszban zártak.

Kinek jár egyszeri segély 2026-ban? Az egyszeri segély igénylése, feltételei, minden szükséges nyomtatvány egy helyen

Tudd meg, kinek jár az OEP egyszeri segély 2026-ban! Mutatjuk az egészségügyi okokból igényelhető támogatás feltételeit, és az igénylés menetét.

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

The US president tells nations who are now unable to get jet fuel "the USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us".

2026. március 31. 22:05
Ököllel indult az autós ellen a sértett e-rolleres
2026. március 30. 14:20
Megölte azt, akinek az életét köszönhette
