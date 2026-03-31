Tíz éven át erőszakolta lányát egy férfi, 12 és fél év fegyházat kapott

Jogerősen tizenkét és fél év fegyházbüntetésre ítélték azt a férfit, aki tíz éven át erőszakolta a kislányát, és rendszeresen bántalmazta a családtagjait. A Győri Fellebbviteli Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi feltételesen sem bocsátható szabadságra, és eltiltották minden olyan tevékenységtől, amely során kiskorúakkal foglalkozhatna.

Az ügyészség közleménye szerint az elkövető és felesége 2004-ben házasodtak össze, három fiú- és egy lánygyermekük született. Idővel azonban megromlott a férfi kapcsolata párjával és gyermekeivel. A férfi rendszeresen szidalmazta feleségét és gyermekeit, illetve többször is megalázta, bántalmazta őket.

Miután az anya 2022 nyarán jelezte a gyermekjóléti szolgálatnak, hogy a férfi a gyerekeket szóban és fizikálisan is bántja, a gyámhivatal eljárást indított.

A vádlott a lányát – 6 éves korától 16 éves koráig – rendszeresen szexuálisan bántalmazta.

Ha a gyermek nem úgy viselkedett, ahogy azt elvárta, becsmérelte, sértegette. A sértett 2022 szeptemberében elmondta az anyjának a vele történteket, aki feljelentést tett a rendőrségen.

Az elkövető és a felesége házasságát a bíróság 2022 decemberében bontotta fel. A bíróság 11 év fegyházra ítélte első fokon a férfit szexuális erőszak és többrendbeli más bűncselekmények miatt. A táblabíróság azonban most 12 és fél év fegyházra emelte a férfi büntetését.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon. Személyesen az önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája ezen az oldalon található.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.