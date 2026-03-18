Nyitókép: Pixabay

Célkeresztben a Gmail-felhasználók: tajkártyájukkal fenyegetik őket a csalók

A kiberbűnözők arról küldenek hamis értesítést, hogy a felhasználó TAJ-kártyája le fog járni, ám az átverés több ponton is sántít.

Újabb átveréssel próbálkoznak a csalók megszerezni a magyarországi állampolgárok érzékeny adatait – írja a G Data figyelmeztetése alapján a hvg.hu.

A bűnözők olyan emaileket küldenek a Gmail-fiókkal rendelkező felhasználóknak, amelyek első ránézésre hivatalosnak tűnnek, és amiben azt állítják, hogy az érintettnek hamarosan lejár a TAJ-kártyája.

A csalók arra figyelmeztetik célpontjukat, hogy lejárt kártyával nem lesz lehetséges

  • a térítésmentes egészségügyi ellátás igénybevétele,
  • a receptek kiváltása,
  • a táppénz igénylése, valamint
  • az Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylése.

A cég felhívja rá a figyelmet, hogy a Google levelezőrendszerének szűrője még nem ismeri fel ezt az új csaló levelet, ezért jó eséllyel nem a spamek, hanem a beérkező levelek közé érkezik a levél.

Abból azonban rögtön nyilvánvalóvá válhat, hogy csalásról van szó, hogy a TAJ-kártyának nincs lejárati dátuma, így nem tud lejárni.

A G Data közleménye szerint aki a levélben lévő hivatkozásra kattint, rögtön feltűnhet, hogy nem egy .hu, hanem egy .com-ra végződő weboldalon találja magát, a magyar közigazgatási szervek azonban mindig a .hu domainvégződést használják.

Az oldalon a TAJ-számon kívül elkérik a felhasználó összes személyes adatát, valamint egy kisebb összeg kifizetésére is rá akarják venni. Az így megadott adatokkal a csalók visszaélhetnek, így valószínűleg sokkal nagyobb kárt okozhatnak, mint azt az áldozat elsőre gondolná.

Az ilyen típusú leveleknél érdemes mindig nagyon körültekintőnek lenni, mert a csalók elsősorban az áldozatok hiszékenységére és figyelmetlenségére támaszkodva próbálnak kárt okozni – írják.

Szükségünk van azokra a választások megnyerésére, akikkel szövetséget kötöttünk, de azokra is, akikkel még nem, hogy kívül tartsuk az országot a háborúból. Senki sem akar háborút, de nem akarni kevés. Ha nyomás van, tudni kell nemet mondani. Azt tanácsolom, olyan kormányt válasszanak, amely nemet tud mondani, ha a háború kérdéséről van szó – fogalmazott kampánykörútjának egri állomásán a Fidesz elnöke.
 

Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Az izraeli hadsereg legfrissebb bejelentése szerint támadást indítottak a Baszidzs milicista alakulatok vezetője, Gholamreza Szolejmáni ellen Teheránban. Védelmi források szerint egy másik, szintén Iránban végrehajtott izraeli légicsapás az Iszlám Dzsihád vezetőjét, Akram al-Adzsúrit, valamint a szervezet más magas rangú tisztségviselőit vette célba. Németország külügyminisztere reagált Donald Trump elnök felvetésére, aki többször is beszélt arról a napokban, hogy szeretné, ha a NATO és távol-keleti országok biztosítanák a Hormuzi-szorost az iráni támadásokkal szemben. Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban beszélt, többek között a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Az elnök ismét felszólította a nemzetközi közösséget, hogy segítsen katonai erővel biztosítani a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban, egyúttal pedig bírálta azokat az országokat, amelyek szerinte nem mutatnak kellő hajlandóságot a közreműködésre. Trump hétfőn bejelentette azt is, hogy az iráni háború miatt körülbelül egy hónappal el kívánja halasztani kínai látogatását. Az eredetileg március 31. és április 2. közé tervezett úton Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott volna. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?

A magyar nyugdíjrendszer jövője egyre gyakrabban kerül napirendre, részben a demográfiai folyamatok, részben a rendszer belső feszültségei miatt.

Iran's army leader vows 'decisive' retaliation for death of security chief in Israeli strikes

There will be a "decisive, deterrent, and regretful response" to Israel and "criminal America" for Ali Larijani's assassination, an army statement says.

