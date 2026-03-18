Célkeresztben a Gmail-felhasználók: tajkártyájukkal fenyegetik őket a csalók

Újabb átveréssel próbálkoznak a csalók megszerezni a magyarországi állampolgárok érzékeny adatait – írja a G Data figyelmeztetése alapján a hvg.hu.

A bűnözők olyan emaileket küldenek a Gmail-fiókkal rendelkező felhasználóknak, amelyek első ránézésre hivatalosnak tűnnek, és amiben azt állítják, hogy az érintettnek hamarosan lejár a TAJ-kártyája.

A csalók arra figyelmeztetik célpontjukat, hogy lejárt kártyával nem lesz lehetséges

a térítésmentes egészségügyi ellátás igénybevétele,

a receptek kiváltása,

a táppénz igénylése, valamint

az Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylése.

A cég felhívja rá a figyelmet, hogy a Google levelezőrendszerének szűrője még nem ismeri fel ezt az új csaló levelet, ezért jó eséllyel nem a spamek, hanem a beérkező levelek közé érkezik a levél.

Abból azonban rögtön nyilvánvalóvá válhat, hogy csalásról van szó, hogy a TAJ-kártyának nincs lejárati dátuma, így nem tud lejárni.

A G Data közleménye szerint aki a levélben lévő hivatkozásra kattint, rögtön feltűnhet, hogy nem egy .hu, hanem egy .com-ra végződő weboldalon találja magát, a magyar közigazgatási szervek azonban mindig a .hu domainvégződést használják.

Az oldalon a TAJ-számon kívül elkérik a felhasználó összes személyes adatát, valamint egy kisebb összeg kifizetésére is rá akarják venni. Az így megadott adatokkal a csalók visszaélhetnek, így valószínűleg sokkal nagyobb kárt okozhatnak, mint azt az áldozat elsőre gondolná.

Az ilyen típusú leveleknél érdemes mindig nagyon körültekintőnek lenni, mert a csalók elsősorban az áldozatok hiszékenységére és figyelmetlenségére támaszkodva próbálnak kárt okozni – írják.