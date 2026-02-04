ARÉNA - PODCASTOK
Három év alatt 16-szor került kórházba a kisfiú anyja hanyagsága miatt

Infostart

A nő férje 2022-es halála óta nem foglalkozott megfelelően gyermeke egészségével: nem mérte a vércukrát, nem ellenőrizte az étkezését, továbbá az orvosi vizsgálatokra sem vitte el.

Súlyosan elhanyagolta cukorbeteg gyermeke kezelését az a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei nő, aki ellen kiskorú veszélyeztetése miatt emeltek vádat. Az ügyészség honlapján közzétett vádirat szerint a kisfiú másfél éves kora óta diagnosztizált cukorbeteg. A gyermek vércukorszintjét folyamatosan ellenőrizni kell, állandó inzulinkezelést és megfelelő étkezést igényel, illetve rendszeresen kontrollvizsgálatokra kell vinni.

Az anya azonban férje 2022-es halála óta nem foglalkozott megfelelően a gyermek egészségével: nem mérte a vércukrát, nem ellenőrizte az étkezését, továbbá az orvosi vizsgálatokra sem vitte el.

A hanyagság következtében a fiú 2022 júliusa és 2025 márciusa között 16-szor került életveszélyes állapotban kórházba.

Ezenkívül alapbetegségéhez szövődményként egyéb társbetegségek is társultak.

A vádlott gondozási kötelezettségét olyan súlyos fokban megszegte, hogy gyermeke egészségét és testi fejlődését veszélyeztette. Az ügyészség a kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt benyújtott vádiratában a büntetlen előéletű vádlottal szemben – tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben – felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.

