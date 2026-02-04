ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 4. szerda
Nyitókép: Pixabay

Az hagyján, hogy „elfelejtett” fizetni tankolás után – videó

Infostart

De nem jutott messzire az autós.

Egy személyautó az M5-ös Inárcsi pihenőhelyén tankolt, majd fizetés nélkül, több mint 10 000 forintos számlát hátra hagyva elhajtott – olvasható a Pest vármegyei rendőrség közösségi oldalán.

A töltőállomás munkatársa és hatóság emberei gyorsan reagáltak, az autót a 405-ös úton megállították.

Az ellenőrzés során kiderült, hogy a sofőr eltiltás hatálya alatt vezetett, és az autón más jármű rendszáma volt.

A gépkocsivezetőt elfogták, majd előállították a Monori Rendőrkapitányságra. Az ügyben büntető- és szabálysértési eljárás indult – zárul a bejegyzés.

