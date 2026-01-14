Kész maffia volt – Sorra buktak le a röszkei pénzügyőrök, újabb 37 vádlott

Az Ügyészség.hu közlése szerint a vádirati tényállással megegyező ítélet lényege szerint a röszkei határátkelőhelyen szolgálatot ellátó pénzügyőrök 2017 októbere és 2018 májusa között, a külföldi gépjárművezetőktől rendszeresen fogadtak el öt és száz euró közötti összeget, amely vesztegetési pénzből a vezetők is részesültek.

A Szegedi Törvényszék szilveszter napján hozott ítéletében 25 vádlottat letöltendő, összesen csaknem 100 év börtönbüntetésre, míg 12 személyt végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt.

A szabadságvesztés büntetések mellett vagyonelkobzást, közügyektől eltiltást és pénzbüntetést is kiróttak.

A legsúlyosabb börtönbüntetés 6 év 10 hónap, amelyet vezető beosztású hivatalos személy által bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt szabott ki a bíróság.

Az ítélet ellen az ügyészség a 37 vádlott terhére, súlyosításért jelentett be fellebbezést – többek között – hosszabb tartamú szabadságvesztések kiszabása, illetve a végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztések helyett végrehajtandó szabadságvesztések kiszabása érdekében.

A több évig tartó bírósági eljárás során további 12 vádlott ügyében született 2022 és 2025 között – részben már jogerőre emelkedett – ítélet az előkészítő üléseken, valamint a tárgyalásokon. A bíróság ezen esetekben is szabadságvesztés büntetést szabott ki, a vádlottak többségét – egyebek mellett – 3 évtől 6 évig terjedő végrehajtandó börtönbüntetésre ítélték.