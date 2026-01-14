ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 14. szerda
Nyitókép: BORSOS MATYAS

Kész maffia volt – Sorra buktak le a röszkei pénzügyőrök, újabb 37 vádlott

Infostart

A nyomozó ügyészség vádirata alapján a bíróság újabb 37 vádlott esetében hozott bűnösséget megállapító ítéletet az elmúlt év utolsó napján, míg 12 volt pénzügyőrt már az eljárás korábbi szakaszában elítéltek hivatali vesztegetés miatt.

Az Ügyészség.hu közlése szerint a vádirati tényállással megegyező ítélet lényege szerint a röszkei határátkelőhelyen szolgálatot ellátó pénzügyőrök 2017 októbere és 2018 májusa között, a külföldi gépjárművezetőktől rendszeresen fogadtak el öt és száz euró közötti összeget, amely vesztegetési pénzből a vezetők is részesültek.

A Szegedi Törvényszék szilveszter napján hozott ítéletében 25 vádlottat letöltendő, összesen csaknem 100 év börtönbüntetésre, míg 12 személyt végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt.

A szabadságvesztés büntetések mellett vagyonelkobzást, közügyektől eltiltást és pénzbüntetést is kiróttak.

A legsúlyosabb börtönbüntetés 6 év 10 hónap, amelyet vezető beosztású hivatalos személy által bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt szabott ki a bíróság.

Az ítélet ellen az ügyészség a 37 vádlott terhére, súlyosításért jelentett be fellebbezést – többek között – hosszabb tartamú szabadságvesztések kiszabása, illetve a végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztések helyett végrehajtandó szabadságvesztések kiszabása érdekében.

A több évig tartó bírósági eljárás során további 12 vádlott ügyében született 2022 és 2025 között – részben már jogerőre emelkedett – ítélet az előkészítő üléseken, valamint a tárgyalásokon. A bíróság ezen esetekben is szabadságvesztés büntetést szabott ki, a vádlottak többségét – egyebek mellett – 3 évtől 6 évig terjedő végrehajtandó börtönbüntetésre ítélték.

