Fülön csípték a török kalmárt

A pénzügyi nyomozók kutatást hajtottak végre egy török állampolgárságú kereskedő lakóhelyén, mert felmerült a gyanú, hogy a férfi hamis árukkal üzletel. A kereskedő üzleteiben, illetve a hozzájuk tartozó raktárban hamis luxusmárkajelzéssel ellátott cipők, kabátok, nadrágok, pólók, ingek, fehérneműk, táskák, övek, szájmaszkok voltak.

A helyszínen közreműködő iparjogvédelmi szakértők megállapították, hogy a teljes árukészlet hamis, a luxusmárkák jogtulajdonosait ezzel hozzávetőleg 6 milliárd forint összegű vagyoni hátrány érte. A kereskedő is elismerte, hogy a ruhaneműk hamisak.

A nyomozók a kutatásokkal és lefoglalásokkal érintett helyszíneken több mint 5 millió forint összegű készpénzt is lefoglaltak forintban és euróban. Mivel a helyiségek csak hamis áruval voltak megtöltve, a több tízezres darabszámú árukészlet lefoglalása napokig tartott. A kereskedőre kiszabható szabadságvesztés akár a tíz évet is elérheti.