2026. március 17. kedd
Nyitókép: Unsplash

Fülön csípték a török kalmárt

Infostart / MTI

Iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indítottak büntetőeljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal budapesti nyomozói megtalált hamis termékekkel mintegy 6 milliárd forint értékben okozott vagyoni hátrányt a török állampolgárságú elkövető luxusmárkák jogtulajdonosainak.

A pénzügyi nyomozók kutatást hajtottak végre egy török állampolgárságú kereskedő lakóhelyén, mert felmerült a gyanú, hogy a férfi hamis árukkal üzletel. A kereskedő üzleteiben, illetve a hozzájuk tartozó raktárban hamis luxusmárkajelzéssel ellátott cipők, kabátok, nadrágok, pólók, ingek, fehérneműk, táskák, övek, szájmaszkok voltak.

A helyszínen közreműködő iparjogvédelmi szakértők megállapították, hogy a teljes árukészlet hamis, a luxusmárkák jogtulajdonosait ezzel hozzávetőleg 6 milliárd forint összegű vagyoni hátrány érte. A kereskedő is elismerte, hogy a ruhaneműk hamisak.

A nyomozók a kutatásokkal és lefoglalásokkal érintett helyszíneken több mint 5 millió forint összegű készpénzt is lefoglaltak forintban és euróban. Mivel a helyiségek csak hamis áruval voltak megtöltve, a több tízezres darabszámú árukészlet lefoglalása napokig tartott. A kereskedőre kiszabható szabadságvesztés akár a tíz évet is elérheti.

Így szabadíthatják fel az amerikaiak a Hormuzi-szorost – részletes elemzés Resperger Istvántól

Elsősorban a mérete a magyarázat arra, hogy Irán miért tudja gyorsan és olcsón blokkolni, az ellenségei pedig miért csak lassan és nehezen képesek újra hajózhatóvá tenni a szorost – mondta az InfoRádióban a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója. Az ezredes szerint az amerikaiaknak uralniuk kell a szigetvilágot, illetve a Hormuzi-szoros környékét, és meg kell akadályozniuk, hogy a tengerszoros 50-60 kilométeres körzetében katonai eszközök és erők legyenek.
 

Ezek a legjobb ingázóvárosok Budapest környékén

Azt vizsgálták meg, hogy az agglomeráció városai hogyan alkalmazkodnak a hibrid munkavégzés terjedéséhez, és mely települések képesek egyidejűleg biztosítani a kiváló közlekedést, a magas életminőséget és a professzionális munkakörnyezet feltételeit.
Súlyos vita alakult ki a NATO és Amerika között, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Nadav Sosani alezredes, izraeli katonai szóvivő újságíróknak elmondta, hogy részletes hadműveleti tervek vannak az Irán elleni háborúra a következő három hétre, de a későbbekre vonatkozó elképzeléseikkel is rendelkeznek. Németország külügyminisztere reagált Donald Trump elnök felvetésére, aki többször is beszélt arról a napokban, hogy szeretné, ha a NATO és távol-keleti országok biztosítanák a Hormuzi-szorost az iráni támadásokkal szemben. Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban beszélt, többek között a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Az elnök ismét felszólította a nemzetközi közösséget, hogy segítsen katonai erővel biztosítani a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban, egyúttal pedig bírálta azokat az országokat, amelyek szerinte nem mutatnak kellő hajlandóságot a közreműködésre. Trump hétfőn bejelentette azt is, hogy az iráni háború miatt körülbelül egy hónappal el kívánja halasztani kínai látogatását. Az eredetileg március 31. és április 2. közé tervezett úton Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott volna. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Ez lehetne az igazi magyar szuperélelmiszer: alig ismerik itthon, pedig kilószám teremne a kertekben

A fél világ ezt eszi, nálunk mégis alig ismerik az egymagvú tököt - itt az ideje hát, hogy foglalkozzunk vele! Hallottatok már a chayotéról?

US embassy in Iraq hit by drone strike as EU leaders call for de-escalation in Lebanon

The attack on the US embassy in Baghdad is described as "the most intense assault" since the war broke out while European leaders condemn the escalating conflict between Israel and Hezbollah.

