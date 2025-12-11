ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.63
usd:
326.11
bux:
109502.83
2025. december 11. csütörtök Árpád
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Close-up Of Male Judge In Front Of Mallet Holding Documents
Nyitókép: AndreyPopov/Getty Images

„Másodperces büntetés” alapján fogdosta a rábízott diákokat a molesztáló oktató

Infostart / MTI

A férfi egy Monorhoz közeli településen tartott szakmai oktatást középiskolás tanulóknak, azonban a fegyelmezési módszerei „meglehetősen egyediek” voltak. Többen is azt vallották, hogy érzékeny részeken fogdosta őket.

A Monori Járási Ügyészség szexuális kényszerítés bűntette és többrendbeli szexuális visszaélés bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a nála szakképzési gyakorlaton lévő fiatal fiúkat szexuálisan molesztálta – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön.

A Monorhoz közeli településen élő férfi egy középiskola tanulóinak szakmai gyakorlati oktatását végezte a tanyáján és egyéb munkavégzési helyeken.

A férfi a gyakorlaton lévő tanulókkal szemben alkalmazta a „másodperces büntetést”, ami abból állt, hogy ha valaki nem úgy csinált valamit, ahogy kell, a vádlott másodpercben számolva a tanulók nemi szervét fogdosta.

A vádlott 2021 őszétől – kihasználva a kiskorú sértettekkel szemben fennálló hatalmi, befolyási viszonyát – négy kiskorút fogdosott a nemi szervénél és fenekénél a fiúk akarata ellenére. Egy esetben a vádlott az ellenkező gyereket azzal fenyegette meg, hogy ha ezt nem hagyja neki, kirúgja a szakmai gyakorlatról.

A Monori Járási Ügyészség a bűnügyi felügyelet alatt álló férfit minősített szexuális kényszerítés bűntettével és többrendbeli szexuális visszaélés bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás kiszabását, valamint minden olyan foglalkozástól történő végleges hatályú eltiltását indítványozza, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba. A vádlott bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni.

Kezdőlap    Bűnügyek    „Másodperces büntetés” alapján fogdosta a rábízott diákokat a molesztáló oktató

vádemelés

szexuális zaklatás

szakmai gyakorlat

ügyészség

molesztálás

oktató

pest vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Pentagon számításai szerint Kína „leradírozná” a Tajvant védő amerikai flottát a föld színéről

A Pentagon számításai szerint Kína „leradírozná” a Tajvant védő amerikai flottát a föld színéről
„Kína vereséget mérne az amerikai erőkre egy tajvani konfliktusban” – ezt sugallja egy kiszivárgott katonai dokumentum. Az anyag szerint a Pentagon által rendezett szimulációkban rendre a kínaiak győznek, mert olcsó és hatékony fegyvereket tudnak bevetni az amerikai hajók ellen.
 

Elképesztő videó: így rohanták le az amerikaiak a venezuelai szupertankert

Donald Trump szerint el kell adni a CNN tévécsatornát

Bevándorlás: Donald Trump előhúzta az egymillió dolláros Aranykártyát

VIDEÓ
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.11. csütörtök, 18:00
Lantos Csaba
energiaügyi miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb nagy gázmegállapodást jelentett be Szijjártó

Újabb nagy gázmegállapodást jelentett be Szijjártó

Magyarország új földgázvásárlási megállapodást kötött, amelynek keretében két év alatt 800 millió köbmétert importál Azerbajdzsántól - tudhattuk meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook posztjából.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Moszkva már békéről beszél: egy feltételt viszont kőbe vésne Ukrajna számára

Moszkva már békéről beszél: egy feltételt viszont kőbe vésne Ukrajna számára

Lavrov szerint tisztázták a félreértéseket az Egyesült Államokkal az ukrajnai kérdésben, miközben Oroszország átfogó béketervet szorgalmaz és elutasítja Ukrajna NATO-csatlakozását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US seizes oil tanker off Venezuela as Caracas condemns 'act of piracy'

US seizes oil tanker off Venezuela as Caracas condemns 'act of piracy'

The move is a sharp escalation in Washington's pressure campaign against Nicolás Maduro's government.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 11. 10:52
Kezdeményezték az új Szőlő utcai gyanúsítottak letartóztatását
2025. december 11. 08:13
Magyar szálak az EU „most wanted” listája mentén
×
×
×
×