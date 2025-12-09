ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 9. kedd
Police line tape. Crime scene investigation. Forensic science.
Nyitókép: D-Keine/Getty Images

Végzetes családi vita – puszta kézzel ölte meg saját apját

Infostart

A fültanúk beszámolói szerint az apa és fia hangosan ordítoztak egymással, aztán hirtelen csönd lett.

A nyomozókat december 4-én értesítették, hogy egy letkési ház szobájában holtan találtak egy idős férfit. Már a helyszínen kiderült, hogy az áldozat fején jól látható sérülések és vágások vannak, ami felvetette az idegenkezűség gyanúját – írja beszámolójában a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Emberölés bűntette miatt eljárás indult, a rendőrök lefoglalták a helyszínen talált késeket, amelyek az elkövetés eszközei lehettek. A további vizsgálatok során azonban kiderült, hogy a férfi halálát egy nyakat ért tompa erőbehatás, valamint fulladás okozta.

A rendőrök az adatgyűjtés során kiderítették, hogy többen is hallották, ahogy a 46 éves K. Tibor december 3-án éjszaka hangosan kiabált édesapjával, majd a vita hirtelen elcsendesült.

A nyomozók kihallgatták az áldozat fiát, aki első körben tagadott ugyan, de később részletes beismerő vallomást tett. Elmondása szerint aznap este odáig fajult a vita, hogy több alkalommal megütötte az édesapját, amitől az az ágynak esett, majd odalépett hozzá és megfojtotta.

K. Tibort a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai emberölés gyanúja miatt vették őrizetbe. Kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

Bűnügyek

