Végzetes családi vita – puszta kézzel ölte meg saját apját

A nyomozókat december 4-én értesítették, hogy egy letkési ház szobájában holtan találtak egy idős férfit. Már a helyszínen kiderült, hogy az áldozat fején jól látható sérülések és vágások vannak, ami felvetette az idegenkezűség gyanúját – írja beszámolójában a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Emberölés bűntette miatt eljárás indult, a rendőrök lefoglalták a helyszínen talált késeket, amelyek az elkövetés eszközei lehettek. A további vizsgálatok során azonban kiderült, hogy a férfi halálát egy nyakat ért tompa erőbehatás, valamint fulladás okozta.

A rendőrök az adatgyűjtés során kiderítették, hogy többen is hallották, ahogy a 46 éves K. Tibor december 3-án éjszaka hangosan kiabált édesapjával, majd a vita hirtelen elcsendesült.

A nyomozók kihallgatták az áldozat fiát, aki első körben tagadott ugyan, de később részletes beismerő vallomást tett. Elmondása szerint aznap este odáig fajult a vita, hogy több alkalommal megütötte az édesapját, amitől az az ágynak esett, majd odalépett hozzá és megfojtotta.

K. Tibort a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai emberölés gyanúja miatt vették őrizetbe. Kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.