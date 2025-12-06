ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 6. szombat
Vonat közelít a budapesti Keleti pályaudvarhoz.
Nyitókép: Getty Images/Aleksei Gorovoi

Mellbe vágta, majd ellökte a jegyellenőr nőt a potyázó utas

Infostart

Nem volt érvényes jegye, ezért ütötte meg a kalauzt.

A Keleti pályaudvaron szállt vonatra december 4-én délután egy 23 éves külföldi állampolgár. A tatabányai megállóhely előtt a jegyellenőr felszólította, hogy mutassa be menetjegyét, ám mivel nem volt nála érvényes jegy, az utas mellbe vágta a kalauzt, aki az ütéstől a fülke ajtajának esett. Ezt követően két kézzel belökte a jegyvizsgáló nőt a fülkébe.

Az alkalmazott értesítette a rendőröket, akik elfogták az elkövetőt, majd előállították a Tatabányai Rendőrkapitányságra. A megtámadott kalauz könnyebben sérült meg.

A tatabányai nyomozók közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a külföldi polgárt, majd őrizetbe vették – írja a police.hu.

vasút

bántalmazás

kalauz

közfeladatot ellátó személy elleni erőszak

