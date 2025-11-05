Lebukott a zugárus a hamis mobilokkal

A Mosonmagyaróvári Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, aki – a vád szerint – hamis márkajelzésű mobiltelefonokat vásárolt azért, hogy azokat eredetiként adja el – írja közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a férfi 2022 novemberében három, hamis márkajelzésű mobiltelefont vásárolt egy budapesti piacon azért, hogy azokat az M1-es autópálya Mosonmagyaróvár térségében lévő parkolójában eredetiként eladja. A vádlott által eladni szándékozott mobiltelefonok a vásárlók megtévesztésére alkalmas hamisítványok voltak, az azokon elhelyezett márka megjelölések sértik a jogtulajdonosok védjegyét.

A férfinak nem sikerült a mobiltelefonokat eladni, azonban a jogtulajdonosoknak több mint egymillió forint összegű vagyoni hátrányt okozott.

A járási ügyészség a férfit iparjogvédelmi jogok megsértésének vétségével vádolja és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Mosonmagyaróvári Járásbíróság pénzbüntetést szabjon ki vele szemben.