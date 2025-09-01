ARÉNA
a shadow of a hand holding bid machete knife
Nyitókép: Getty Images

Lefejezéssel fenyegetett, aztán lesújtott a machetével

Infostart

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség az ítélet súlyosítását indítványozta azzal a férfival szemben, akik machetével támadt ittas vitapartnerére.

Az ítélet szerint a vádlott és a sértett közös ismerősük otthonában italoztak, ahol szóváltás alakult ki közöttük, ezért a házigazda hazaküldte a vádlottat. Nem sokkal később a férfi telefonon újabb konfliktusba keveredett a sértettel, és azzal fenyegetőzött, hogy machetével levágja a fejét. A vádlott ezután perceken belül megjelent a házban és egy 45 centiméteres pengehosszúságú machetével a sértett fejére sújtott. A férfi megpróbált elhajolni, de a vágás így is elérte a fejét, melynek következtében koponyatörést szenvedett. A további támadást a házigazda közbelépése akadályozta meg.

A vádlottat a Nyíregyházi Törvényszék emberölés bűntettének kísérlete miatt 4 év 6 hónap börtönbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte – írja az ugyeszseg.hu.

Az ítélet ellen az ügyészség a büntetés súlyosítása, a vádlott és védője eltérő minősítés és enyhítés érdekében fellebbeztek.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség a büntetés súlyosítására irányuló fellebbezést fenntartotta. Álláspontja szerint nincs olyan enyhítő körülmény, ami az 5 évi szabadságvesztésben meghatározott törvényi minimumot sem elérő büntetés kiszabását indokolhatná. A szabadságvesztés tartamának tükröznie kell, hogy a vádlott ittasan, indulatból kísérelte meg kioltani a sértett életét, melynek elmaradása kizárólag a véletlennek, a házigazda közbelépésének és a sértett védekezésének volt köszönhető. Erre tekintettel a büntetés súlyosítása indokolt mind a szabadságvesztés, mint a közügyektől eltiltás mellékbüntetés tekintetében.

Másodfokon az ügyben a Debreceni Ítélőtábla dönt.

