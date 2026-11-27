A Győri Fellebbviteli Főügyészség közleménye szerint a férfi egy kórház ápolójaként 2021 júniusában megegyezett egyik kollégájával, hogy az általa közvetített személyeknek a védőoltást ténylegesen ne adja be, de a rendszerben azt rögzítse, hogy megtörtént a vakcina beadása. Az érintettek – akik 20-25 ezer forintot fizettek a vádlottnak – így jogosulatlanul védettségi igazolványhoz jutottak – számolt be róla a 24.hu.

A Tatabányai Törvényszék a vádlottat 51 rendbeli bűnsegédként elkövetett vesztegetés elfogadása bűntette és 69 rendbeli bűnsegédként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt 2 év 2 hónap börtönbüntetésre ítélte, a bűncselekményért kapott 602.500 forintra pedig vagyonelkobzást rendelt el.

A törvényszék az oltás nélkül védettségi igazolványhoz jutó személyeket vesztegetés bűntette és más bűncselekmények miatt felfüggesztett szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélte. A táblabíróság másodfokon helybenhagyta az ítéletet.