Két fontos gyógyszerből hiány van Európa-szerte, nálunk is érezhető

Ráadásul a két készítménynek nincs könnyen hozzáférhető helyettesítője – írja az Origo összefoglalója.
A gyógyszerhiány hátterében elsősorban a korlátozott gyártási kapacitás és a növekvő kereslet áll – mondta a Vaol.hu-nak Németh Ákos, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Vas Megyei Szervezetének elnöke. A Kreont és a Pangrolt olyan betegek alkalmazzák, akiknek a szervezete nem termel elegendő emésztőenzimet.
Az Európai Gyógyszerügynökség tájékoztatása alapján a Kreon gyártási nehézségei
várhatóan 2027 első felében enyhülhetnek. Addig időszakos készlethiány fordulhat elő.
A magyar gyógyszeradatbázisban több Kreon-kiszerelés korlátozottan elérhetőként szerepel, a probléma megszűnésének pontos időpontja azonban nem ismert. Gyógyszer- vagy terápiaváltásról kizárólag a kezelőorvossal egyeztetve lehet dönteni.
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