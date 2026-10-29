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Pharmacist working at a pharmacy organizing products while wearing a protective face mask during the coronavirus outbreak.
Nyitókép: FatCamera/Getty Images

Két fontos gyógyszerből hiány van Európa-szerte, nálunk is érezhető

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Európa több országában akadozik a Kreon és a Pangrol hasnyálmirigyenzim-pótló készítmények ellátása. A gyógyszerhiány Magyarországon is érezhető.

Ráadásul a két készítménynek nincs könnyen hozzáférhető helyettesítője – írja az Origo összefoglalója.

A gyógyszerhiány hátterében elsősorban a korlátozott gyártási kapacitás és a növekvő kereslet áll – mondta a Vaol.hu-nak Németh Ákos, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Vas Megyei Szervezetének elnöke. A Kreont és a Pangrolt olyan betegek alkalmazzák, akiknek a szervezete nem termel elegendő emésztőenzimet.

Az Európai Gyógyszerügynökség tájékoztatása alapján a Kreon gyártási nehézségei

várhatóan 2027 első felében enyhülhetnek. Addig időszakos készlethiány fordulhat elő.

A magyar gyógyszeradatbázisban több Kreon-kiszerelés korlátozottan elérhetőként szerepel, a probléma megszűnésének pontos időpontja azonban nem ismert. Gyógyszer- vagy terápiaváltásról kizárólag a kezelőorvossal egyeztetve lehet dönteni.

(Nyitóképünk illusztráció)

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