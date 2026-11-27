„Elment A Mester, a Barát. Nyugodj békében Melocco Miklós!” – írta Facebook-oldalán Párkányi Raab Péter a Magyar Nemzet összefoglalója szerint.

Melocco Miklós 1962 óta rendszeresen kiállított, dolgozott a kecskeméti művésztelepen, majd budapesti műtermében alkotott. 1981 óta Zsámbékon élt. 1990-től a Magyar Képzőművészeti Főiskola címzetes egyetemi tanára, 1992-től a Magyar Művészeti Akadémia tagja, később az elnökség munkájában is részt vett.

Munkásságát számos rangos elismeréssel jutalmazták: 1975-ben Munkácsy Mihály-díjat, 1982-ben Érdemes Művész címet, 1988-ban Kossuth-díjat kapott. 1998-ban Magyar Örökség Díjjal és a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki, 2004-ben Prima Primissima díjat vehetett át. 2014-ben megkapta a Nemzet Művésze címet, 2018-ban pedig a Magyar Corvin-lánc birtokosa lett.

2026. március 15-én Kossuth-nagydíjjal ismerték el életművét.

A kitüntetés indoklása szerint Magyarország számára kivételes értéket képviselő, korszakos jelentőségű alkotói munkásságáért, monumentális erejű, humanista tartalmú műveiért részesült az elismerésben.