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Leállt a magyarorszag.hu és sok kormányzati portál 2026. október 22-én, az egész világot érintő biztonsági kockázatok miatt.
Nyitókép: magyarorszag.hu

Leállt a magyarorszag.hu és több kormányzati portál, világszerte nagy gondok vannak a nettel

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Világszerte biztonsági kockázatok miatt több ezer weboldal állt le, sok országban rengeteg kormányzati portál is. Tanács Zoltán technológiai miniszter is bejelentést tett.

„A sajtóban már megjelent, több országot érintő kritikus informatikai biztonsági kockázat miatt (PHP2Shell sérülékenység), elővigyázatosságból az éjszaka során átmenetileg leállítottuk a magyarország.hu oldalt és néhány további kormányzati weboldal elérését. Több európai országhoz hasonlóan azért döntöttünk egyes kormányzati internetes szolgáltatások leállítása vagy korlátozása mellett, mert az állampolgárok adatainak védelme és a kormányzati digitális szolgáltatások biztonságos működésének biztosítása elsődleges számunkra.

Nem találtunk támadásra utaló jelet, de a sérülékenység javításáig a portálon keresztüli ügyintézés várhatóan 48 órán át szünetel”

– írta a Facebook-oldalán Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter.

Cikkünk élesítésekor is állt a magyarorszag.hu.

Október 21-én szakértők nyilvánosságra hozták, hogy több mint egy évtizede rejtőző, súlyos biztonsági réseket fedeztek fel mesterséges intelligencia segítségével a PHP nevű programozási nyelvnél. Több európai országban kormányzati honlapokat és internetes közszolgáltatásokat állítottak le emiatt, és világszerte több millió szerver működése került veszélybe. A hiba mibenlétét (illetéktelenek kódokat futtathattak a szervereken, elvihettek adatokat, törölhették a tartalmakat is) és a javítást is nyilvánosságra hozták, de ezeket még végre kell hajtani a rengeteg rendszerben.

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Hirtelen nagyot zuhant az OTP!

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