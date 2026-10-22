Leállt a magyarorszag.hu és több kormányzati portál, világszerte nagy gondok vannak a nettel

„A sajtóban már megjelent, több országot érintő kritikus informatikai biztonsági kockázat miatt (PHP2Shell sérülékenység), elővigyázatosságból az éjszaka során átmenetileg leállítottuk a magyarország.hu oldalt és néhány további kormányzati weboldal elérését. Több európai országhoz hasonlóan azért döntöttünk egyes kormányzati internetes szolgáltatások leállítása vagy korlátozása mellett, mert az állampolgárok adatainak védelme és a kormányzati digitális szolgáltatások biztonságos működésének biztosítása elsődleges számunkra.

Nem találtunk támadásra utaló jelet, de a sérülékenység javításáig a portálon keresztüli ügyintézés várhatóan 48 órán át szünetel”

– írta a Facebook-oldalán Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter.

Cikkünk élesítésekor is állt a magyarorszag.hu.

Október 21-én szakértők nyilvánosságra hozták, hogy több mint egy évtizede rejtőző, súlyos biztonsági réseket fedeztek fel mesterséges intelligencia segítségével a PHP nevű programozási nyelvnél. Több európai országban kormányzati honlapokat és internetes közszolgáltatásokat állítottak le emiatt, és világszerte több millió szerver működése került veszélybe. A hiba mibenlétét (illetéktelenek kódokat futtathattak a szervereken, elvihettek adatokat, törölhették a tartalmakat is) és a javítást is nyilvánosságra hozták, de ezeket még végre kell hajtani a rengeteg rendszerben.