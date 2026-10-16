Vitézy forradalmi mozdonyt fotózott a Keletiben, köze van az 1956-os hősök emlékéhez

„Péntek reggel a Keleti pályaudvaron kezdtem a napot, hogy az elsők között nézhessem meg az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából ünnepi külsőt kapott Taurus mozdonyt” – írja közösségi oldalán Vitézy Dávid.

A különleges grafikát a MÁV saját munkatársai tervezték, a mozdonyra pedig összesen 150 négyzetméternyi, speciális, háromdimenziós felületekre is felhelyezhető fólia került.

Az ünnepi mozdony menetrend szerinti vonatokat továbbít mostantól. Ma a Kör-InterCity járatain, szombaton a Szegedre közlekedő Napfény InterCityk élén, vasárnap pedig a Békéscsaba és Lőkösháza felé közlekedő vonatokon lehet találkozni vele legközelebb.

A miniszteri szelfin a mozdonyvezető, Bendegúz is látható.