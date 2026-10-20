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Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Magyar Péter ismertette az október 23-i programokat

Infostart / MTI
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A miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán közzétett videójában közös ünneplésre hívta az embereket október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján.

A magyar szabadságért és függetlenségért küzdő hőseinkre emlékezünk, és tisztelgünk áldozatuk és bátorságuk előtt. Emlékezzünk meg méltó módon 1956-ról, a magyar történelem talán legdicsőségesebb korszakáról, pillanatairól – fogalmazott Magyar Péter.

Kifejtette, hogy Budapesten több helyszínen ünnepi programok várják az érdeklődőket. A programsorozat már október 22-én megkezdődik: 15 órától a Műegyetemen tartanak megemlékezést, ahonnan a hagyományos fáklyás felvonulás indul a Bem térre, ahol ünnepi műsorral, diákok előadásaival és koszorúzással tisztelegnek a forradalom hősei előtt.

Hozzátette, hogy csütörtök este a Nagy Imre téren folytatódik a megemlékezés, ahol 19 óra 56 perckor fellobbantják a forradalom lángját.

A miniszterelnök úgy folytatta:

október 23-án a Kossuth Lajos téren már délelőtt megkezdődik a műsor, a hivatalos állami ünnepség várhatóan 16.30-tól kezdődik. Este a Budapest Bár ad koncertet.

Magyar Péter közlése szerint az Antall József rakparton a délelőtt és kora délután a családoké: zenél majd többek között a sükösdi Súgó Tambura Zenekar, este pedig a Balázs Elemér Group jazzkoncertje, majd Járai Márk, Cseh Tamás feldolgozásai zárják a programot.

Mint mondta, a város több pontján installációk és performanszok idézik fel 1956 őszének eseményeit; a 2-es villamos vonalán megelevenedik a történelem: menetrend szerint közlekedik majd egy UV típusú szerelvény, amelynek első kocsijai 1956 áprilisában éppen ezen a vonalon álltak forgalomba.

Magyar Péter hozzátette, vidéken is számos település önálló programmal emlékezik:

Debrecenben, Kecskeméten, Miskolcon, Szegeden, Győrben, Sopronban, Egerben és az ország sok más településén a művelődési házak, a színházak és a mozik is várják a látogatókat október 23-án.

Az évfordulót határainkon túl is megünneplik: Magyarország nagykövetségei, külképviseletei világszerte saját programokkal tisztelegnek a forradalom hősei előtt, és velük együtt emlékezhetnek a külföldön élő magyarok és mindazok, akik számára 1956 üzenete ma is jelentőséggel bír - ismertette a miniszterelnök.

Megjegyezte, hogy idén több állami intézmény közösen szervezi az október 23-i programokat, mindegyik azt a részt vállalja, ami a feladatkörébe tartozik, és amire a saját munkatársai és eszközei elegendőek.

A munkát a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség hangolja össze, kizárólag a saját munkatársaival, így a szervezés jóval olcsóbb, átláthatóbb és egyszerűbb lesz, mint korábban.

Magyar Péter azt ígérte, hogy ha ez a megoldás beválik, a későbbi állami rendezvényeket is így szervezik majd.

Az ünnepségsorozatról és a folyamatosan frissülő programlistáról a forradalom70.hu weboldalon és az esemény Facebook-oldalán tájékozódhatnak

– zárta a videót a miniszterelnök.

Magyar Péter kedden egy Budapesten tartott sajtótájékoztatón elmondta azt is, hogy október 23-án a rákoskeresztúri Új köztemető 301-es parcellájában kezdi a megemlékezést a miniszterekkel együtt.

Zászlófelvonás is lesz a Kossuth téren, majd 14 órakor kezdődik az Országgyűlés ünnepi ülése, a központi Kossuth téri megemlékezésen pedig beszédet mond péntek délután – fűzte hozzá.

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