Ismét a bukaresti parlament elé terjesztette a Székelyföld területi autonómiájáról szóló törvénykezdeményezést szerdán Zakariás Zoltán parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) elnöke.

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által kidolgozott autonómiastatútumot eddig öt alkalommal, érdemi vita nélkül utasította el a román törvényhozás.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) jelöltlistáján mandátumot szerzett, április óta függetlenként tevékenykedő, Hargita megyei képviselő a törvénykezdeményezés iktatásáról beszámoló videóüzenetében úgy értékelte, hogy a „felülről irányított” közigazgatási átszervezés veszélye időszerűvé teszi a székely közösség önrendelkezési igényének határozott képviseletét.

Zakariás Zoltán kifejezte reményét, hogy a mostani kezdeményezés kapcsán érdemi párbeszéd indulhat a román többséggel az autonómiáról és előrelépést hozhat a Székelyföld autonómiáért folytatott küzdelemben.

A Székelyföldnek területi autonómiát előirányzó, az SZNT által kidolgozott autonómiastatútum helyreállítaná a székeket, regionális döntéshozatalt és önkormányzást vezetne be, valamint hivatalossá tenné a magyar nyelvet is a Hargita, Kovászna és Maros megye egy részét magába foglaló történelmi Székelyföldön.

A törvénytervezet előírásairól egyszer sem rendeztek érdemi vitát a bukaresti parlamentben, ugyanis az autonómia fogalmát – etnikai vonatkozásban – a román törvényhozók többsége a területi elszakadás szinonimájaként eleve elutasítja.

A bukaresti kormány fejlesztési minisztériuma pénteken bocsátotta közvitára azt a törvénytervezetet, amely a központi költségvetésből folyósítandó fejlesztési támogatással és adókedvezményekkel bátorítaná a települések önkéntes egyesülését, a helyi közigazgatás működtetési költségeinek csökkentése, hatékonyságának növelése érdekében. A tervezet a korábbi anyanyelvhasználati jogok garantálásával próbálja leszerelni az egyesülésre vállalkozó településeken élő kisebbségek ellenkezését.

Az SZNT petícióban követeli, hogy a 149 székelyföldi önkormányzat egyetlen közigazgatási régióhoz tartozzon. A szervezet közleménye szerint a kezdeményezést mindhárom erdélyi magyar párt – az RMDSZ, az EMSZ és a Magyar Polgári Erő (MPE) is – támogatja.