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Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom európai parlamenti (EP-) listájának első helyén álló pártelnök, frakcióvezető beszél a párt EP-listájának első öt képviselőjelöltjét bemutató sajtótájékoztatón a fővárosban, a párt Ferenc körúti irodájában 2024. február 28-án.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

A Mi Hazánknak elege lett, kiszáll az NVVH „kiválasztási színjátékából”

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Súlyos állításokat téve fordított hátat az ellenzéki párt.

„Miután Unger Anna Rózát – Magyar Péter újabb ígéretét megszegve – mégis füstös szobákban, botrányos körülmények között választotta ki a miniszterelnök és Ruff »Richelieu bíboros« Bálint, a Mi Hazánk nem látja értelmét annak, hogy a továbbiakban részt vegyen a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) újabb elnökhelyetteseinek kiválasztási folyamatában” – írta közleményében a Mi Hazánk, illetve közölte X-oldalán Toroczkai László pártelnök.

Úgy látják, hogy az elnök megválasztásakor nem számított a közel száz pályázó szakmai felkészültsége, nem volt semmiféle pontrendszer, és a kormánypárti többséget nem érdekelték a Mi Hazánk javaslatai. A pártelnök úgy látja, hogy a Ruff Bálint által korábbról ismert Unger Anna kiválasztását előre eldöntötték. Mindezért a párt nem tartja független testületnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, hanem úgy veszi, hogy politikai irányítás alatt áll.

Mint ismert, a Ház augusztus 28-án az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága javaslatára választotta meg az NVVH elnökét, Unger Annát, és nyomozati elnökhelyettesét, Tasnády Katalint, azonban a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították és újakat írtak ki.

A bizottság hétfői, zárt ülése után Hantosi István (Tisza) bizottsági elnök közölte: az eljárás és a meghallgatások is zártak, ezért sem a pályázók számát, sem a pályázók nevét nem árulhatja el. Ennek oka, hogy olyan személyek pályázhatnak, akiknek a szakmai előmenetelét, életét, múltját érinti a pályázatuk.

A bizottsági elnök annyit elmondott, hogy ezen a héten mind a három elnökhelyettesi poszt kijelölt pályázóit meghallgatják, és várhatóan jövő hétfőn fognak dönteni arról, kiket terjesztenek az Országgyűlés elé.

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Kezdőlap    Belföld    A Mi Hazánknak elege lett, kiszáll az NVVH „kiválasztási színjátékából”

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