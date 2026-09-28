World Press Photo – „Megtanulunk együttérezni, értékelni békés mindennapjainkat”, AI-mentesen

Az idei World Press Photo kiállítás sok mindenben különbözik a korábbiaktól, de egyben nem; az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb, mindannyiunkat érintő témákat öleli föl.

Mint az InfoRádió Révész Tamás szervezőtől megtudta, nemcsak egyszerűen remek egyedi képek vannak, hanem nagyon fontos témák, olyanok, mint

a konfliktusok,

a gázai humanitárius válság,

a szudáni háború,

az ukrajnai dróntámadások következményei, vagy

a klímaváltozás, hogy emlékezzünk, milyen nyarunk volt.

A napi hírekről készült fotókon kívül fontosak a történeteket bemutató képek, ilyenek egy Fülöp-szigeteken megtartott esküvő, amely annak ellenére megtartatott, hogy a helyszín egy áradás következtében térdig vízben állt; akkor lehet igazi élményhez jutni, ha az ember a kiállításon végigolvassa a képhez tartozó történetet is, elénk tárul egy olyan világ, amelyben

megtanulunk együttérezni, értékelni a békés mindennapjainkat.

A kiállításra legalább egy órára szükség van, de egy családi kirándulásba is beilleszthető a látogatás a Városligetben.

A falakon vannak QR-kódok is, amelyek angol nyelvű tárlatvezetéshez segítenek, aki csoportosan menne, annak október 7. után lesz lehetősége jelentkezni, ez is ingyenes.

A tárlat tagolása nem országonkénti, hanem történetcsoportonkénti, a hasonló témák, történetek vannak egymáshoz közel, ezáltal válik a kiállítás jól érthetővé.

Adódik egy kényelmetlen kérdés is, hogy az AI korában hogyan küzdenek a klasszikus fotózás érvényesüléséért. Erről Révész Tamás elmondta, a World Press Photo globális sikerének épp az az oka, hogy „itt mindig hihetünk a szemünknek”, nincs mesterséges intelligencia, vagy bármi által durván változtatott fotó, mert pixelszinten ellenőrzik a képek valódiságát, ellenőrzik a képaláírás hitelességét, az utóbbi években nem is történt semmi ilyen komplikáció.

A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.