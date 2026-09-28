Harangi Szabolcs: robbanásos, lávaöntéses kitörések jöhetnek az Etnán

Jelenleg olyan, vulkánkitörés nélküli vulkáni működés zajlik a Szicília szigetén található Etnánál, a folyamat vulkáni hamu kibocsátással jár, és ez jelentős gondot okoz a cataniai repülőtéren, amely hétvégén zárva tartott. Felmerül persze a kérdés, hogy miként lehet vulkáni működés vulkánkitörés nélkül. Mint Harangi Szabolcs az InfoRádióban elmondta, ennek az az oka, hogy a vulkán most alapvetően nyugodt. Nem nyomul fel magma, mert ezt mutatná a föld remegése, de ilyen nincs. A vulkáni hamu felszínre áramlását gázok hajtják.

„Valahol a mélyben 9-10 kilométeren, 5 kilométeren, több szinten is van megakadt magma és megakadt gáz, és

ezek a gázok távoznak most a kürtőn keresztül, magukkal sodorva a felaprózódott vulkáni anyagot.

Ezek korábbi kitörések anyagát jelentik. Vörös színűek, ami azt jelenti, hogy különböző mértékben elmállottak. Mivel folyamatosan áramlik a gáz, folyamatosan viszi ki a vulkáni hamut, amit aztán az uralkodó légmozgás dél-délkelet felé visz, épp a szicíliai cataniai repülőtér felé, amely ilyen esetben nem fogadhat és nem indíthat repülőt” – mondta a geológus, vulkanológus.

Hozzátette: a vulkánok persze valamilyen szinten kiszámíthatatlanok, de voltak már ilyen események a múltban. 2002-ben is történt hasonló, akkor az Etna egy másik csúcskrátere, a Bocca Nuova produkált ugyanilyen jelenséget.

Miért vörös? Az Etnában felhalmozódott gázok egy erősen átalakult, felaprózódott vulkáni anyagot sodornak magukkal. Augusztusban a Voragine kráter volt aktív és több alkalommal is láva folyt a szomszédos Északkeleti kráterbe. A vékony láva a kráterfalon és a krátertalpon hirtelen lehűlt és üvegesen dermedt meg. A repedéseken keresztül kiáramló gázok, agresszív kén-dioxid, hidrogén-klorid és hidrogén-fluorid gáz a kőzetüveges anyagot átalakította, a benne lévő vasat feloxidálta, ami vörössé változtatta a színét – írta az Infostartnak küldött összefoglalójában Harangi Szabolcs. Azaz a vulkáni működés nem valós robbanásos vulkáni tevékenység, hanem egy intenzív vulkáni működést követő, az úgynevezett kürtőtisztító kigázosodáshoz kapcsolódó vulkáni hamuanyag remobilizációja, újra feldolgozása. Egy ilyen, vulkáni működés utáni folyamat akár hetekig is eltarthat.

„Most az északkeleti kráterből jön ki a vulkáni hamu, ma reggel is még, és amennyire jól tudom, zárlat van a cataniai reptéren. Ez annak, aki éppen utazni akar, nagy gondot okoz. A folyamat most már két-három hete tart, és folytatódhat akár több héten keresztül is, de változhat is az esemény, és néhány nap után megállhat. Ezt nem lehet megmondani, nincs módszer egy ilyen előrejelzésre” – emelte ki az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára, a HUN-REN-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője.

Szicíliában ilyenkor a palermói reptér kap nagyobb szerepet, oda próbálják átirányítani a turistákat is, és ez hosszabb távon is így lehet. Harangi Szabolcs kiemelte: az Etna működésében most átrendeződés történt.

„Ezt mutatja azt, hogy korábban a délkeleti kráter volt az aktív, most azonban a Voragine és az Északkeleti kráter vált aktívabbá. Tehát a rendszer egy kicsit újratöltődött. Azt gondolom, hogy

még ebben az évben is lesznek akár komolyabb robbanásos kitörések.

Volt arra is példa akár ez év elején is, hogy hat hónapig nem működött az Etna, tehát lehetnek néhány hónapos szünetek, de alapvetően azt lehet mondani, hogy az előrejelzés szerint az Etna továbbra is kitörésben gazdag időszakot fog élni” – mondta, megjegyezve, hogy tehát robbanásos, lávaöntő kitörésekre kell készülni.

A repülőtér működésével kapcsolatban elmondta: az Etna ott van már néhány százezer éve, úgyhogy talán a Fontanarossa Nemzetközi Repülőtér nincs túl jó helyre építve, hiszen az uralkodó széljárás miatt a vulkáni hamu általában dél-délkelet felé sodródik, és ebben az esetben a légi közlekedésben zéró tolerancia van.

Időközben a Nápolyi-öbölben pénteken este Pozzuoli térségében károkat is okozott egy földrengésraj. Mint Harangi Szabolcs elmondta, az elmúlt éveket tekintve elmondható, hogy egyre nagyobb földrengések is bekövetkezhetnek, 4-es, 5-ös magnitúdó közötti erősségűek is, ami ott várhatóan nagy gondot fog okozni. Felmerültek bizonyos városrészen lakók kitelepítése is. A geológus, vulkanológus emlékeztetett: itt is egy nagy vulkán van, de ez egy másfajta, úgynevezett kaldera vulkán, amely alatt a gázok mozgásai emelik a felszínt, ami

2005 óta több mint másfél métert emelkedett,

ez okozza a földrengéseket.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.