Mint arról az Infostart is beszámolt, vasárnap lemondott Alekszandar Vucic szerb köztársasági elnök. Visszalépését azzal indokolta, hogy októberben miniszterelnök-jelöltként indulhasson az előrehozott választáson.

Ana Brnabic hétfőn ideiglenesen átvette Szerbia államfői feladatainak ellátását - adta hírül az Index.

A szerb parlament elnökeként Brnabic az alkotmány értelmében az új köztársasági elnök megválasztásáig tölti be ideiglenesen az államfői tisztséget. Ez ideiglenes állapot, ami legfeljebb 3 hónapig tarthat. Az elnökválasztás kiírása szintén a házelnök feladata.

Ana Brnabic az első szerbiai politikus, aki pályafutása során mindhárom legmagasabb közjogi tisztséget betöltötte: