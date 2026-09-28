ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.3
usd:
323.87
bux:
149412.23
2026. szeptember 28. hétfő Vencel
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Belgrád, 2023. november 1.Aleksandar Vucic szerb elnök sajtóértekezletet tart Belgrádban 2023. október 31-én. Vucic november 1-jén bejelentette, hogy december 17-re írta ki az előrehozott parlamenti választást. Ugyanezen a napon önkormányzati választást is tartanak 65 szerbiai településen.
Nyitókép: MTI/EPA/Andrej Cukic

Átvette a lemondott Alekszandar Vucic szerb elnök feladatait a házelnök

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A vasárnap lemondott szerb államfő feladatkörét Ana Brnabic látja el mindaddig, amíg új köztársasági elnököt nem választ a szerb parlament.

Mint arról az Infostart is beszámolt, vasárnap lemondott Alekszandar Vucic szerb köztársasági elnök. Visszalépését azzal indokolta, hogy októberben miniszterelnök-jelöltként indulhasson az előrehozott választáson.

Ana Brnabic hétfőn ideiglenesen átvette Szerbia államfői feladatainak ellátását - adta hírül az Index.

A szerb parlament elnökeként Brnabic az alkotmány értelmében az új köztársasági elnök megválasztásáig tölti be ideiglenesen az államfői tisztséget. Ez ideiglenes állapot, ami legfeljebb 3 hónapig tarthat. Az elnökválasztás kiírása szintén a házelnök feladata.

Ana Brnabic az első szerbiai politikus, aki pályafutása során mindhárom legmagasabb közjogi tisztséget betöltötte:

  • volt miniszterelnök,
  • jelenleg a parlament elnöke,
  • és most ideiglenesen az államfői feladatokat is ellátja.
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Átvette a lemondott Alekszandar Vucic szerb elnök feladatait a házelnök

lemondás

elnök

szerbia

aleksandar vucic

házelnök

ana brnabic

feladat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Őrizetbe vették Seszták Miklós volt KDNP-s minisztert

Őrizetbe vették Seszták Miklós volt KDNP-s minisztert
A Központi Nyomozó Főügyészségen őrizetbe vették Seszták Miklóst – tudta meg a 24.hu Papp Gábortól, a politikus ügyvédjétől. Seszták Miklós, miközben a parlament szavazott a mentelmi joga kiadásáról, bement az ügyészségre, ahogy mondta, vallomást tenni, és ott rögtön őrizetbe is vették. 11 milliárdos korrupciós ügyben gyanúsított, a Volánbusz-botrány kapcsán.
 

Megszólalt Baka András államfő: a demokrácia működik, új jelöltet fogok állítani legfőbb ügyésznek

138:0:1 – Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az Országgyűlés Szathmáry Zoltánt

Az Országgyűlés kiadta Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát

Magyar Péter: két korrupt politikust átadunk a nyomozóknak

Hankó Balázs: „a Parlamentben fogok tartózkodni”

Bóka János: Hankó Balázs koncepciós per áldozata

Magyar Péter mentelmi joga kiadása kapcsán a parlamentben: „mindig vállalom a felelősséget”

Százmilliókat költhettek Szijjártó Péterék olyan privát repülőkre, amikkel végül nem szálltak fel

Izgalmas dupla ülést tart hétfőn az Országgyűlés, szavaznak a legfőbb ügyésznek jelölt Szathmáry Zoltánról is

VIDEÓ
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.28. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felpattant az olajár Donald Trump lépésére, bizonytalanság a piacokon

Felpattant az olajár Donald Trump lépésére, bizonytalanság a piacokon

A pénteki amerikai emelkedés után óvatosan indul a hét a tőzsdéken: Ázsiában vegyes volt a kép, Európában pedig szintén iránykeresés látszik. A közel-keleti tűzszünet esélyeinek romlása ismét felhajtotta az olaj árát, miközben a magas kötvényhozamok is nyomás alatt tartják a piacokat. A héten az amerikai inflációs és munkaerőpiaci adatokra figyelnek a befektetők, amelyek újabb támpontot adhatnak a Fed következő kamatdöntéséhez. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Közel 80 év után derült ki a sötét titok: elképesztő dologra bukkantak a fémkeresők Ajka mellett

Közel 80 év után derült ki a sötét titok: elképesztő dologra bukkantak a fémkeresők Ajka mellett

Közel nyolc évtized után újabb részletek derülhetnek ki egy második világháborús tragédiáról: különleges repülőroncsot tártak fel Ajka külterületén.

BBC
Business Sport Travel Science
Farmer who says 999 call foiled RAF Fairford plot only has 'partial picture', defence secretary tells BBC

Farmer who says 999 call foiled RAF Fairford plot only has 'partial picture', defence secretary tells BBC

The farmer - who called police after seeing three vans and a group of masked men - says someone "dropped the ball" by allowing the suspects to get near the base.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 28. 12:28
A diákok fekete ruhával tiltakoztak a kötelező köpeny ellen Romániában
2026. szeptember 28. 11:52
Elképesztő felajánlást tett Donald Trump a kínaiaknak
×
×