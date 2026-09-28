Magyar Péter mentelmi joga kiadása kapcsán a parlamentben: „mindig vállalom a felelősséget”

5 perces időkeretben szót kapott a parlament hétfő reggeli rendkívüli ülésén Magyar Péter, akinek a mentelmi joga kiadásáról szavaztak ugyanekkor, ugyanitt.

Szerinte a '48-as szabadságharc egyik legfontosabb követelése a jog előtti egyenlőség volt, az április 12-ei idei parlamenti választásoknak is ez volt az egyik legfontosabb követelése, egy miniszterelnöknek is vállalnia kell a törvény előtti felelősséget, erre tanították szülei, nagyszülei is.

„Vállalom minden tettemért a felelősséget, egyébként is úgy gondolom, hogy akinek nincs félnivalója, takargatnivalója, az nyíltan odaáll, és vállalja a felelősséget. Én magam is kérem a képviselőket, hogy függesszék fel a mentelmi jogomat” – mondta Magyar Péter, aki szerinte azon az éjszakán, amelynek eseményei miatt most ügye van, megvédett fiatal fiúkat és lányokat politikai provokátoroktól.

Ezt követően arról beszélt, az ügyészség propagandista tagjai összemosnak milliárdos maffia-bűncselekményeket politikai provokációkkal, politikai karaktergyilkossági kísérlettel, „pontosan tudjuk, miért teszi ezt az orbáni maffia itt maradt része”.

Úgy érzi, az ügyészségnek óriási gondjai vannak egyes bűncselekmények jogi minősítésével, a tojással dobálás miniszterelnökre például nem garázdaság, hanem bűncselekmény, de mindez szerinte elterelési hadművelet arról, hogy ugyanez az ügyészség hogyan nézett félre 16 év cselekményei mellett.

Magyar Péter szerint az ügyészség becsukott szemmel nézte végig, hogyan rabolták ki az országot, Seszták Miklós ügye is 10 évet késett, most került csak elő.

Rámutatott: miközben a Fidesz és a KDNP szóban támogatja a mentelmi jog felfüggesztését, minden módon gátolni próbálja.

Kijelentette, nem követett el bűncselekményt, nem esik le a nem létező karikagyűrű az ujjáról, ha ezt az ügyészségen kell elmondani, és nem az ügyészek 99 százalékával, a rendőrséggel, a nyomozókkal van a baj, hanem a maffiát támogatókkal van a baj, akik felelni fognak tetteikért.