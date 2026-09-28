A diákok fekete ruhával tiltakoztak a kötelező köpeny ellen Romániában

Az akciót az országos diáktanács (CNE) hirdette meg a Szociáldemokrata Párt (PSD) által a parlament elé terjesztett és a szenátus által már elfogadott törvénytervezetre reagálva. A jogszabály hatályba lépése esetén a romániai tanulók kötelesek lennének az oktatási intézmény szabályzatának megfelelő egységes ruházatban megjelenni az órákon.

„A romániai iskolák problémáit nem lehet tűvel és cérnával megoldani. Az egyenlőtlenség nem tűnik el egy mellény alatt, a zaklatás nem szűnik meg attól, hogy ugyanazt az inget hordjuk, és az összetartozás érzését sem lehet a hajtókára varrni” – idézte az érdekképviselet közleményét az erdélyi hírportál.

A tanulók azt is nehezményezték, hogy nem vonták be őket a törvénytervezet közvitájába.

A CNE kezdeményezéséhez a Magyar Középiskolák Szövetsége (MAKOSZ) is csatlakozott.

A Maszol felidézte:

a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nem támogatja a kötelező iskolai egyenruháról szóló törvénytervezetet,

Kelemen Hunor szövetségi elnök szerint egy ilyen döntést nem lehet Bukarestből, kényszerrel ráerőltetni az iskolákra. „Ha egy iskola közössége – diákok, szülők, pedagógusok – úgy dönt, hogy egyenruhát szeretne, dönthessen róla helyben. De ebből országos kötelezettséget csinálni rossz válasz” – idézte az RMDSZ-elnök Facebook-bejegyzését az erdélyi lap.

Az 1989-es forradalom nyomán eltörölt kötelező iskolai egyenruha-viselet újbóli bevezetése ügyében a bukaresti képviselőháznak kell meghoznia a végső döntést.