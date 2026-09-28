Hankó Balázs: „a Parlamentben fogok tartózkodni”

Hankó Balázs a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter sajtónyilatkozatában tételesen cáfolta az ellene felhozott vádakat, majd úgy fogalmazott: nemcsak ügyvédje útján az illetékes főügyészségnek, hanem itt is jelzi, hogy a Parlament épületében fog tartózkodni, amíg világossá válik, hogy milyen intézkedést kívánnak foganatosítani vele szemben. Ha el akarnak vinni, innen a munkahelyemről tegyék – mondta.

Kijelentette: ahogy már az ügyészségnek is jelezte, áll a vizsgálatok elé, a lelkiismerete tiszta.

„Nem szöktem el, nem rejtőztem el, és a jövőben sem fogok elszökni, elrejtőzni, ettől nem kell félnie senkinek. Vállalom az igazamért, az igazságért a küzdelmet, de azt nem engedem, hogy megalázzanak, azt nem engedem, hogy emberi tisztességemet elvegyék” – mondta az ellenzéki politikus, aki mögött a Fidesz-frakció tagjai és a családja is felsorakozott (képünkön).

Az Országgyűlés hétfő reggel függesztette fel Hankó Balázs mentelmi jogát 139 igen szavazattal, a Tisza és a Mi Hazánk egységesen igennel szavazott, a Fidesz és a KDNP nem vett részt az ülésen.

Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztésére hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként tett indítványt múlt héten a legfőbbügyész-helyettes. A közlemény szerint a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát (KKPIK) használták fel jogellenes cselekményre Hankó Balázs – az előző kormány kultúráért és innovációért felelős korábbi minisztere, az alap elnöke - irányításával. A gyanú szerint a KKPIK-n keresztül az ideiglenes kollégium rendelkezése alá kerülő vagyont – részben, de tömegesen – jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használták fel.

Hankó Balázs 1079 esetben sérthette meg a magyar törvényeket jogosulatlan pályázati támogatásokkal, és ezalatt 17 milliárd forintnyi közpénzt „tapsolt el propagandista nímandokra”, akik nyíltan támogatták a Fidesz kampányát - írta Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár hétfőn Facebook-bejegyzésében.