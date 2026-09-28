ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.4
usd:
323.02
bux:
152285.83
2026. szeptember 28. hétfő Vencel
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Hankó Balázs, a Fidesz országgyûlési képviselõje, korábbi kulturális és innovációs miniszter (k) a Fidesz- és a KDNP-frakció sajtótájékoztatóján az Országházban 2026. 2026. szeptember 28-án. Mellette balról Bóka János, a Fidesz frakcióvezetõje, jobbról Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetõje.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Hankó Balázs: „a Parlamentben fogok tartózkodni”

Infostart / MTI
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

Hankó Balázs a Parlament épületében marad, és a munkahelyén várja meg, milyen intézkedést kívánnak vele szemben foganatosítani. A fideszes politikus ezt hétfőn jelentette be, mielőtt az Országgyűlés döntött mentelmi jogának felfüggesztéséről.

Hankó Balázs a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter sajtónyilatkozatában tételesen cáfolta az ellene felhozott vádakat, majd úgy fogalmazott: nemcsak ügyvédje útján az illetékes főügyészségnek, hanem itt is jelzi, hogy a Parlament épületében fog tartózkodni, amíg világossá válik, hogy milyen intézkedést kívánnak foganatosítani vele szemben. Ha el akarnak vinni, innen a munkahelyemről tegyék – mondta.

Kijelentette: ahogy már az ügyészségnek is jelezte, áll a vizsgálatok elé, a lelkiismerete tiszta.

„Nem szöktem el, nem rejtőztem el, és a jövőben sem fogok elszökni, elrejtőzni, ettől nem kell félnie senkinek. Vállalom az igazamért, az igazságért a küzdelmet, de azt nem engedem, hogy megalázzanak, azt nem engedem, hogy emberi tisztességemet elvegyék” – mondta az ellenzéki politikus, aki mögött a Fidesz-frakció tagjai és a családja is felsorakozott (képünkön).

Az Országgyűlés hétfő reggel függesztette fel Hankó Balázs mentelmi jogát 139 igen szavazattal, a Tisza és a Mi Hazánk egységesen igennel szavazott, a Fidesz és a KDNP nem vett részt az ülésen.

Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztésére hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként tett indítványt múlt héten a legfőbbügyész-helyettes. A közlemény szerint a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát (KKPIK) használták fel jogellenes cselekményre Hankó Balázs – az előző kormány kultúráért és innovációért felelős korábbi minisztere, az alap elnöke - irányításával. A gyanú szerint a KKPIK-n keresztül az ideiglenes kollégium rendelkezése alá kerülő vagyont – részben, de tömegesen – jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használták fel.

Hankó Balázs 1079 esetben sérthette meg a magyar törvényeket jogosulatlan pályázati támogatásokkal, és ezalatt 17 milliárd forintnyi közpénzt „tapsolt el propagandista nímandokra”, akik nyíltan támogatták a Fidesz kampányát - írta Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár hétfőn Facebook-bejegyzésében.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Hankó Balázs: „a Parlamentben fogok tartózkodni”

országgyűlés

fidesz

mentelmi jog

hankó balázs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
138:0:1 – Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az Országgyűlés Szathmáry Zoltánt

138:0:1 – Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az Országgyűlés Szathmáry Zoltánt
A titkos szavazás eredményét ismertetve Forsthoffer Ágnes házelnök bejelentette, az Országgyűlés nem választotta meg Szathmáry Zoltánt, a 139 szavazó képviselő mindegyikének érvényes volt a szavazata, érvénytelen voks nem volt, 138-an ellene voksoltak a jelölt személyének, 1 képviselő tartózkodott. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson.
 

Az Országgyűlés kiadta Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát

Hankó Balázs: „a Parlamentben fogok tartózkodni”

Bóka János: Hankó Balázs koncepciós per áldozata

Magyar Péter mentelmi joga kiadása kapcsán a parlamentben: „mindig vállalom a felelősséget”

Izgalmas dupla ülést tart hétfőn az Országgyűlés, szavaznak a legfőbb ügyésznek jelölt Szathmáry Zoltánról is

Megvan az NVVH négy első ügye, mutatjuk a részleteket!

Megvan az NVVH négy első ügye, mutatjuk a részleteket!

A jogszabályok értelmében az NVVH-nak egy büntetőügy saját hatáskörbe vonásáról szóló határozata ellen jogorvoslatnak helye nincs. Az NVVH megköszönve a társszervek munkáját, bízik abban, hogy a lenti ügyekben jelenleg eljáró hatóságok segítik az ügyek minél gyorsabb, zökkenőmentes átvételét.
 

„Négy jó ügy” – Nagy bejelentésre készül a vagyonvisszaszerzés hivatala

Tisztítótűz – Magyar Péter kora reggel posztolt

Magyar Péter: két korrupt politikust átadunk a nyomozóknak

VIDEÓ
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.28. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Visszatért a bizonytalanság a tőzsdékre, óvatos mozgások a piacokon

Visszatért a bizonytalanság a tőzsdékre, óvatos mozgások a piacokon

A pénteki amerikai emelkedés után óvatosan indul a hét a tőzsdéken: Ázsiában vegyes a kép, Európában pedig kis emelkedés látszik. A közel-keleti tűzszünet esélyeinek romlása ismét felhajtotta az olaj árát, miközben a magas kötvényhozamok is nyomás alatt tartják a piacokat. A héten az amerikai inflációs és munkaerőpiaci adatokra figyelnek a befektetők, amelyek újabb támpontot adhatnak a Fed következő kamatdöntéséhez. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elszabadult a pokol a bakui ütközés után: durva online hadjárat indult Lando Norris ellen, az Alpine is reagált

Elszabadult a pokol a bakui ütközés után: durva online hadjárat indult Lando Norris ellen, az Alpine is reagált

Az eset után az Alpine hivatalos közleményben ítélte el a gyűlölködést, amely egyre aggasztóbb és gyakoribb problémát jelent a Formula-1-ben.

BBC
Business Sport Travel Science
Farmer who called 999 saw 'large group of hooded and masked men' near RAF Fairford, she tells BBC

Farmer who called 999 saw 'large group of hooded and masked men' near RAF Fairford, she tells BBC

The farmer says someone "dropped the ball" by allowing five suspects to get near the base - but Defence Secretary Wes Streeting says she only has a "partial picture".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 28. 11:17
Megszólalt Baka András: a demokrácia működik, új jelöltet fogok állítani legfőbb ügyésznek
2026. szeptember 28. 11:10
Bóka János: Hankó Balázs koncepciós per áldozata
×
×