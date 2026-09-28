Bóka János: Hankó Balázs koncepciós per áldozata

Bóka János a Parlamentben, sajtónyilatkozatában úgy fogalmazott: politikai hajtóvadászat zajlik a magyar jobboldal szellemi műhelyei, a sajtó és politikai közösségének tagjai és vezetői ellen.

Ennek a politikai hajtóvadászatnak lépnek ma egy újabb szakaszába, amikor a magyar Országgyűlés Magyar Péter „csettintésére” összehívott rendkívüli ülése dönt Hankó Balázs (Fidesz) és Seszták Miklós (KDNP) mentelmi jogáról. Hankó Balázs politikai eljárás, koncepciós per áldozata, vele szemben egyértelmű politikai megrendelés zajlik – összegzett Bóka János. A miniszterelnök nyíltan utasítja és fenyegeti a rendőrséget és az ügyészséget, illetve létrehoz egy új ÁVH-t, amely ezeket eljárásokat minden jogi korlát nélkül lefolytathatja – közölte.

Hankó Balázs ennek az eljárásnak, a politikai önkénynek az áldozata – véli Bóka János, kiemelve: a Fidesz frakció feltétlenül és teljes mértékben kiáll mellette.

Az eljárás első percétől az utolsó percéig mellette vagyunk és mellette is leszünk - ígérte, hozzátéve: mellette lesznek akkor is, „amikor felelősségre vonják mindazokat a személyeket, akik ennek a politikai eljárásnak a kitervelői, végrehajtói".

„Mellette leszünk akkor is, amikor jogi, politikai és anyagi elégtételt veszünk mindazokon, akik ehhez az eljáráshoz asszisztálnak és ők ezt a felelősségre vonást nem fogják tudni elkerülni” – fogalmazott.

Hozzátette: az Országgyűlés Magyar Péter „csettintésére összehívott politikai bábszínházához”, az abszolút politikai filmszínházhoz nem kívánnak asszisztálni, ezért a parlament rendkívüli ülésén nem vesznek részt – közölte.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője szintén kiállt Hankó Balázs és Seszták Miklós mellett.

Magyar Péter miniszterelnökként rámutatott két képviselőre, kimondta a nevüket és pár hét elteltével ott tartanak, hogy ennek a két képviselőnek kikérték a mentelmi jogát. Nem is tudják pontosan, ma mivel kell, hogy szembenézzenek – fogalmazott.

Hankó Balázs kapcsán leszögezte: egyetlen egy fillért sem tett zsebre. Ezt senki nem is merte állítani, mert nem történt meg – jelentette ki.

Hozzátette: Hankó Balázs egyik pályázati nyertest sem befolyásolta, hogy kivel és milyen szerződést kössön, ezt mindenki maga döntötte el, és ez a pályázati dokumentációban is a támogatási okiratban szerepel. A Hankó Balázs által ismertetett támogatásokból egyetlen egy fillért sem csurgott semmilyen pártkasszába, sem a Fideszhez, sem a KDNP-hez – rögzítette.

Hankó Balázs semmifajta köztörvényes bűncselekményt nem követett el, koncepciós eljárásról, kirakatperről van szó, amelyet politikai okból rendeznek ellene, ahogy hasonlóképpen Seszták Miklósnál esetében is.

Utóbbinál olyan eljárásról van szó, amelyet még az előző kormány indított és most az új kormány megpróbálja, mint az érintett intézményeket felügyelő minisztert ebbe az eljárásba belevonni. Ez azt jelentené, hogy az augusztus 20-ai „mutyi-gyanús eset” kapcsán az azt felügyelő minisztert is be kellene vonni a büntető eljárásba, csak azért, mert felügyelte azt a területet, ahol valami visszaélés, gyanús eset történt.

Ebből látszik, hogy itt egész egyszerűen Magyar Péternek megrendezett, abszolút filmszínháza folytatódik - fogalmazott.

Kiemelte a miniszterelnök súlyos politikai felelősségét, aláhúzva, neki is felelnie kell majd politikailag ezen ügyek kapcsán.

Kitért arra is, hogy a két képviselő jelezte, mindenben együttműködnek a hatóságokkal, hiszen nincs takargatnivalójuk, az igazság az ő oldalukon áll, csak ezekben az esetekben a politikai hisztériakeltés hangosabb az igazság hangjánál.