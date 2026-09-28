ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.14
usd:
322.72
bux:
152204.34
2026. szeptember 28. hétfő Vencel
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Hankó Balázs, a Fidesz országgyûlési képviselõje, korábbi kulturális és innovációs miniszter (k) a Fidesz- és a KDNP-frakció sajtótájékoztatóján az Országházban 2026. 2026. szeptember 28-án. Mellette balról Bóka János, a Fidesz frakcióvezetõje, jobbról Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetõje.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Bóka János: Hankó Balázs koncepciós per áldozata

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Hankó Balázs politikai eljárás, koncepciós per áldozata – mondta Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője azzal összefüggésben, hogy az Országgyűlés hétfőn szavazott az ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztéséről.

Bóka János a Parlamentben, sajtónyilatkozatában úgy fogalmazott: politikai hajtóvadászat zajlik a magyar jobboldal szellemi műhelyei, a sajtó és politikai közösségének tagjai és vezetői ellen.

Ennek a politikai hajtóvadászatnak lépnek ma egy újabb szakaszába, amikor a magyar Országgyűlés Magyar Péter „csettintésére” összehívott rendkívüli ülése dönt Hankó Balázs (Fidesz) és Seszták Miklós (KDNP) mentelmi jogáról. Hankó Balázs politikai eljárás, koncepciós per áldozata, vele szemben egyértelmű politikai megrendelés zajlik – összegzett Bóka János. A miniszterelnök nyíltan utasítja és fenyegeti a rendőrséget és az ügyészséget, illetve létrehoz egy új ÁVH-t, amely ezeket eljárásokat minden jogi korlát nélkül lefolytathatja – közölte.

Hankó Balázs ennek az eljárásnak, a politikai önkénynek az áldozata – véli Bóka János, kiemelve: a Fidesz frakció feltétlenül és teljes mértékben kiáll mellette.

Az eljárás első percétől az utolsó percéig mellette vagyunk és mellette is leszünk - ígérte, hozzátéve: mellette lesznek akkor is, „amikor felelősségre vonják mindazokat a személyeket, akik ennek a politikai eljárásnak a kitervelői, végrehajtói".

„Mellette leszünk akkor is, amikor jogi, politikai és anyagi elégtételt veszünk mindazokon, akik ehhez az eljáráshoz asszisztálnak és ők ezt a felelősségre vonást nem fogják tudni elkerülni” – fogalmazott.

Hozzátette: az Országgyűlés Magyar Péter „csettintésére összehívott politikai bábszínházához”, az abszolút politikai filmszínházhoz nem kívánnak asszisztálni, ezért a parlament rendkívüli ülésén nem vesznek részt – közölte.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője szintén kiállt Hankó Balázs és Seszták Miklós mellett.

Magyar Péter miniszterelnökként rámutatott két képviselőre, kimondta a nevüket és pár hét elteltével ott tartanak, hogy ennek a két képviselőnek kikérték a mentelmi jogát. Nem is tudják pontosan, ma mivel kell, hogy szembenézzenek – fogalmazott.

Hankó Balázs kapcsán leszögezte: egyetlen egy fillért sem tett zsebre. Ezt senki nem is merte állítani, mert nem történt meg – jelentette ki.

Hozzátette: Hankó Balázs egyik pályázati nyertest sem befolyásolta, hogy kivel és milyen szerződést kössön, ezt mindenki maga döntötte el, és ez a pályázati dokumentációban is a támogatási okiratban szerepel. A Hankó Balázs által ismertetett támogatásokból egyetlen egy fillért sem csurgott semmilyen pártkasszába, sem a Fideszhez, sem a KDNP-hez – rögzítette.

Hankó Balázs semmifajta köztörvényes bűncselekményt nem követett el, koncepciós eljárásról, kirakatperről van szó, amelyet politikai okból rendeznek ellene, ahogy hasonlóképpen Seszták Miklósnál esetében is.

Utóbbinál olyan eljárásról van szó, amelyet még az előző kormány indított és most az új kormány megpróbálja, mint az érintett intézményeket felügyelő minisztert ebbe az eljárásba belevonni. Ez azt jelentené, hogy az augusztus 20-ai „mutyi-gyanús eset” kapcsán az azt felügyelő minisztert is be kellene vonni a büntető eljárásba, csak azért, mert felügyelte azt a területet, ahol valami visszaélés, gyanús eset történt.

Ebből látszik, hogy itt egész egyszerűen Magyar Péternek megrendezett, abszolút filmszínháza folytatódik - fogalmazott.

Kiemelte a miniszterelnök súlyos politikai felelősségét, aláhúzva, neki is felelnie kell majd politikailag ezen ügyek kapcsán.

Kitért arra is, hogy a két képviselő jelezte, mindenben együttműködnek a hatóságokkal, hiszen nincs takargatnivalójuk, az igazság az ő oldalukon áll, csak ezekben az esetekben a politikai hisztériakeltés hangosabb az igazság hangjánál.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Bóka János: Hankó Balázs koncepciós per áldozata

országgyűlés

fidesz

bóka jános

hankó balázs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
138:0:1 – Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az Országgyűlés Szathmáry Zoltánt

138:0:1 – Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az Országgyűlés Szathmáry Zoltánt
A titkos szavazás eredményét ismertetve Forsthoffer Ágnes házelnök bejelentette, az Országgyűlés nem választotta meg Szathmáry Zoltánt, a 139 szavazó képviselő mindegyikének érvényes volt a szavazata, érvénytelen voks nem volt, 138-an ellene voksoltak a jelölt személyének, 1 képviselő tartózkodott. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson.
 

Az Országgyűlés kiadta Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát

Hankó Balázs: „a Parlamentben fogok tartózkodni”

Bóka János: Hankó Balázs koncepciós per áldozata

Magyar Péter mentelmi joga kiadása kapcsán a parlamentben: „mindig vállalom a felelősséget”

Izgalmas dupla ülést tart hétfőn az Országgyűlés, szavaznak a legfőbb ügyésznek jelölt Szathmáry Zoltánról is

Megvan az NVVH négy első ügye, mutatjuk a részleteket!

Megvan az NVVH négy első ügye, mutatjuk a részleteket!

A jogszabályok értelmében az NVVH-nak egy büntetőügy saját hatáskörbe vonásáról szóló határozata ellen jogorvoslatnak helye nincs. Az NVVH megköszönve a társszervek munkáját, bízik abban, hogy a lenti ügyekben jelenleg eljáró hatóságok segítik az ügyek minél gyorsabb, zökkenőmentes átvételét.
 

„Négy jó ügy” – Nagy bejelentésre készül a vagyonvisszaszerzés hivatala

Tisztítótűz – Magyar Péter kora reggel posztolt

Magyar Péter: két korrupt politikust átadunk a nyomozóknak

VIDEÓ
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.28. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Visszatért a bizonytalanság a tőzsdékre, óvatos mozgások a piacokon

Visszatért a bizonytalanság a tőzsdékre, óvatos mozgások a piacokon

A pénteki amerikai emelkedés után óvatosan indul a hét a tőzsdéken: Ázsiában vegyes a kép, Európában pedig kis emelkedés látszik. A közel-keleti tűzszünet esélyeinek romlása ismét felhajtotta az olaj árát, miközben a magas kötvényhozamok is nyomás alatt tartják a piacokat. A héten az amerikai inflációs és munkaerőpiaci adatokra figyelnek a befektetők, amelyek újabb támpontot adhatnak a Fed következő kamatdöntéséhez. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas pofont kaptak a nemesfémek: az olajár kilövése után Michael Burry már az újabb összeomlásra figyelmeztet

Hatalmas pofont kaptak a nemesfémek: az olajár kilövése után Michael Burry már az újabb összeomlásra figyelmeztet

Enyhe emelkedéssel kezdték a hétfői kereskedést az európai tőzsdék.

BBC
Business Sport Travel Science
Farmer who called 999 saw 'large group of hooded and masked men' near RAF Fairford, she tells BBC

Farmer who called 999 saw 'large group of hooded and masked men' near RAF Fairford, she tells BBC

The farmer says someone "dropped the ball" by allowing five suspects to get near the base - but Defence Secretary Wes Streeting says she only has a "partial picture".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 28. 10:58
138:0:1 – Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az Országgyűlés Szathmáry Zoltánt
2026. szeptember 28. 10:41
Magyar Péter mentelmi joga kiadása kapcsán a parlamentben: „mindig vállalom a felelősséget”
×
×