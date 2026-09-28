Robert Fico a szlovák kormánykoalíció felbomlására készül

Januárban előre hozott parlamenti választásokat tarthatnak Szlovákiában, ha nem sikerül biztosítani a kormánykoalíció parlamenti többségének működését – jelentette ki Robert Fico miniszterelnök a TA3 televízió vitaműsorában. A kormányfő szerint az előre hozott választásról szóló alkotmánytörvény elfogadásával lehetne lerövidíteni a jelenlegi választási ciklust.

A vita közvetlen előzménye Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter ügye. A koalíciós Szlovák Nemzeti Párt elnöke, Andrej Danko ragaszkodik Taraba leváltásához, miközben Robert Fico pénteken már garanciákat kért az SNS-től és Tarabától arra, hogy a kormánykoalíció parlamenti többsége a miniszter távozása után is megmarad.

Andrej Danko vasárnap elutasította, hogy az SNS felelős lenne az előre hozott választás lehetőségéért. Azt mondta, a kérdés Robert Fico kezében van, és az SNS nem támogatna olyan javaslatot, amely a parlamenti ciklus lerövidítését eredményezné. A párt nem akar előre hozott választást, és annak elnöke azt állítja, hogy a kormányfő próbálja az SNS-re hárítani a felelősséget a koalíción belüli konfliktusért.

Tomás Taraba közben üdvözölte, hogy Robert Fico várhatóan visszavonja a leváltására vonatkozó javaslatot. A környezetvédelmi miniszter szerint ez azt mutatja, hogy a leváltásának nem volt és nincs érdemi indoka. A kormánykoalíció harmadik pártja, a Hlas jelenleg nem akar előre hozott választást.

Az ellenzék ugyanakkor készülne az előre hozott választásra. Michal Simecka, a Progresszív Szlovákia elnöke azt mondta, pártja bármikor készen áll egy ilyen lehetőségre. A progresszívek kedden azt is kezdeményezni akarják, hogy a parlament a lehető leghamarabb tárgyalja meg a környezetvédelmi miniszter leváltására benyújtott indítványt. Az ellenzéki Szlovákia mozgalom szintén közölte, hogy kész megszavazni az előre hozott választást. A párt szerint akár a januárinál korábbi időpont is elképzelhető lenne.

Az előre hozott választás lehetőségére a parlamenten kívüli, ám a jelenlegi felmérések szerint dobogós helyen álló, szélsőjobboldali Republika is reagált. Milan Uhrík pártelnök szerint amennyiben a kormány valóban felbomlana, és a parlamentben meglenne az előre hozott választáshoz szükséges többség, a Republika készen állna a voksolásra, ugyanakkor nem törekszik a parlamenti ciklus lerövidítésére.

Robert Fico közben azt is jelezte, hogy pártja, a Smer az esetleges választási vereség után ellenzékben is folytatná, és nem zárta ki azt sem, hogy a választásokat követően együttműködjön a szélsőjobboldali Republikával