138:0:1 – Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az Országgyűlés Szathmáry Zoltánt

Rendkívüli és rendes ülést is tart az Országgyűlés hétfőn, és a döntések is rendkívüliek: reggel szavaztak Hankó Balázs (Fidesz), Seszták MIklós (KDNP), valamint Magyar Péter miniszterelnök és Gurzó Mária (Tisza) mentelmi jogáról, ezt követően voksoltak az államfő által legfőbb ügyésznek jelölt Szathmáry Zoltánról is, amelyet követően Baka András államfő ígért sajtótájékoztatót.

Mint ismert, a Sándor-palota múlt hétfőn közölte, hogy a köztársasági elnök Szathmáry Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek. Ezt követően Magyar Péter egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy nem látják biztosítottnak a Tisza-frakció részéről az államfő által jelölt Szathmáry Zoltán legfőbb ügyésszé választását. A kormányfő kedden már azt jelentette be a Facebook-oldalán, hogy a Tisza-frakció nem támogatja Szathmáry Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra. A Sándor-palota kommunikációs igazgatósága kedden az MTI-nek arra a kérdésre, hogy Baka András jelöl-e új embert a legfőbb ügyészi tisztségre, azt válaszolta, hogy a köztársasági elnök továbbra is fenntartja az Országgyűlésben elmondott véleményét. Az államfő megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére, dönteni az Országgyűlés feladata és felelőssége – közölte a Sándor-palota.

A titkos szavazás eredményét ismertetve Forsthoffer Ágnes házelnök bejelentette, az Országgyűlés nem választotta meg Szathmáry Zoltánt, a 139 szavazó képviselő mindegyikének érvényes volt a szavazata, érvénytelen voks nem volt, 138-an ellene voksoltak a jelölt személyének, 1 ember tartózkodott.

A kihirdetés után a házelnök, az államfő jelenlétében azonnal bezárta a rendkívüli parlamenti ülést.

Utána Baka András államfő sajtótájékoztatóba kezdett.

13 órakor az Országgyűlés Magyar Péter felszólalásával kezdni mai „rendes” ülését.