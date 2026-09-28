ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.4
usd:
323.02
bux:
152285.83
2026. szeptember 28. hétfő Vencel
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
MUNICH, GERMANY - AUGUST 08: Joshua Kimmich of Bayern Munich warms up ahead the UEFA Champions League round of 16 second leg match between FC Bayern Muenchen and Chelsea FC at Allianz Arena on August 08, 2020 in Munich, Germany. (Photo by A. Hassenstein/Getty Images for FC Bayern)
Nyitókép: A. Hassenstein/Getty Images

Középcsapat lett a német – a csapatkapitány szerint

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Bastian Schweinsteiger keményen bírálta a válogatottat Jürgen Klopp rosszul sikerült hazai bemutatkozása után; a csapatkapitány, Joshua Kimmich is egyetértett a véleménnyel. A németek a Nemzetek Ligájában 1–0-ra kikaptak a görögöktől.

A Kicker arról írt, hogy Jürgen Klopp természetesen egészen másképp képzelte el az irányítása alatt lejátszott első hazai mérkőzést. Végül azonban az ötlettelen német csapat 1–0-s vereséget szenvedett Augsburgban a védekezésben stabil görög együttestől.

Bastian Schweinsteiger televíziós szakértőt, a korábbi világklasszis középpályást nem lepte meg, ami megtörtént. „Már nem vagyunk topcsapat. Beálltunk a középszerűség szintjére” – jelentette ki határozottan a 2014-es világbajnok. „Már nincsenek meg azok a játékosaink, akik képesek eldönteni a mérkőzéseket.” A görög oldalon viszont látott ilyen játékosokat: „Ha megnézzük Karecaszt, Coliszt vagy Pavlidiszt a támadósorban – számomra ők jelentették a különbséget a mai napon.”

Schweinsteiger a német csapat labdakihozatalát jelölte meg az egyik legnagyobb problémaként. A csapatkapitány Joshua Kimmich kivételével teljesen hiányoznak a keretből azok a játékosok, akik képesek lennének kreatívan irányítani a játékot a védelemből kiindulva.

Amikor a vegyes zónában szembesítették Kimmichet a „középszerűséget” érő kritikával, ő sem tudott vitatkozni Schweinsteigerrel: „Be kell ezt látnunk. Egy topcsapatot az jellemez, hogy legyőzi a papíron gyengébb ellenfeleket is, nemcsak a nagycsapatokat. Hollandiát nem tudtuk legyőzni, ma pedig kikaptunk.”

Kimmich ugyanakkor csupán „pillanatnyi állapotnak” nevezte azt a tényt, hogy jelenleg nem számítanak topcsapatnak. „Ennek ellenére pillanatnyilag nem ez a döntő tényező. Az a fontos, hogy újra olyan csapattá fejlődjünk.” Ehhez azonban másfajta teljesítményre lesz szükség a csapat motorjától, aki „nagyon-nagyon szerencsétlennek” nevezte azt a lövést, amely rajta megpattanva vezetett a bekapott gólhoz, és aki nem felejtette el azt a saját labdavesztését sem, amelyből hatalmas helyzet adódott a görögök számára. „Igyekeztem játékban maradni, nem elbújni, és mélyen visszalépni a labdákért – részben azért, hogy önbizalmat adjak a társaimnak, és levegyek róluk némi terhet” – mondta Kimmich a teljesítményét értékelve. „De azért még van hová fejlődni.”

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Középcsapat lett a német – a csapatkapitány szerint

bastian schweinsteiger

nemzetek ligája

joshua kimmich

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
138:0:1 – Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az Országgyűlés Szathmáry Zoltánt

138:0:1 – Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az Országgyűlés Szathmáry Zoltánt
A titkos szavazás eredményét ismertetve Forsthoffer Ágnes házelnök bejelentette, az Országgyűlés nem választotta meg Szathmáry Zoltánt, a 139 szavazó képviselő mindegyikének érvényes volt a szavazata, érvénytelen voks nem volt, 138-an ellene voksoltak a jelölt személyének, 1 képviselő tartózkodott. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson.
 

Az Országgyűlés kiadta Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát

Hankó Balázs: „a Parlamentben fogok tartózkodni”

Bóka János: Hankó Balázs koncepciós per áldozata

Magyar Péter mentelmi joga kiadása kapcsán a parlamentben: „mindig vállalom a felelősséget”

Izgalmas dupla ülést tart hétfőn az Országgyűlés, szavaznak a legfőbb ügyésznek jelölt Szathmáry Zoltánról is

Megvan az NVVH négy első ügye, mutatjuk a részleteket!

Megvan az NVVH négy első ügye, mutatjuk a részleteket!

A jogszabályok értelmében az NVVH-nak egy büntetőügy saját hatáskörbe vonásáról szóló határozata ellen jogorvoslatnak helye nincs. Az NVVH megköszönve a társszervek munkáját, bízik abban, hogy a lenti ügyekben jelenleg eljáró hatóságok segítik az ügyek minél gyorsabb, zökkenőmentes átvételét.
 

„Négy jó ügy” – Nagy bejelentésre készül a vagyonvisszaszerzés hivatala

Tisztítótűz – Magyar Péter kora reggel posztolt

Magyar Péter: két korrupt politikust átadunk a nyomozóknak

VIDEÓ
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.28. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Visszatért a bizonytalanság a tőzsdékre, óvatos mozgások a piacokon

Visszatért a bizonytalanság a tőzsdékre, óvatos mozgások a piacokon

A pénteki amerikai emelkedés után óvatosan indul a hét a tőzsdéken: Ázsiában vegyes a kép, Európában pedig kis emelkedés látszik. A közel-keleti tűzszünet esélyeinek romlása ismét felhajtotta az olaj árát, miközben a magas kötvényhozamok is nyomás alatt tartják a piacokat. A héten az amerikai inflációs és munkaerőpiaci adatokra figyelnek a befektetők, amelyek újabb támpontot adhatnak a Fed következő kamatdöntéséhez. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elszabadult a pokol a bakui ütközés után: durva online hadjárat indult Lando Norris ellen, az Alpine is reagált

Elszabadult a pokol a bakui ütközés után: durva online hadjárat indult Lando Norris ellen, az Alpine is reagált

Az eset után az Alpine hivatalos közleményben ítélte el a gyűlölködést, amely egyre aggasztóbb és gyakoribb problémát jelent a Formula-1-ben.

BBC
Business Sport Travel Science
Farmer who called 999 saw 'large group of hooded and masked men' near RAF Fairford, she tells BBC

Farmer who called 999 saw 'large group of hooded and masked men' near RAF Fairford, she tells BBC

The farmer says someone "dropped the ball" by allowing five suspects to get near the base - but Defence Secretary Wes Streeting says she only has a "partial picture".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 28. 10:05
Jürgen Klopp határozottan megnevezte, ki a felelős a váratlan vereségért
2026. szeptember 28. 08:09
Újra vizsgázik a magyar válogatott – sport a tévében
×
×