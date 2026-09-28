Középcsapat lett a német – a csapatkapitány szerint

A Kicker arról írt, hogy Jürgen Klopp természetesen egészen másképp képzelte el az irányítása alatt lejátszott első hazai mérkőzést. Végül azonban az ötlettelen német csapat 1–0-s vereséget szenvedett Augsburgban a védekezésben stabil görög együttestől.

Bastian Schweinsteiger televíziós szakértőt, a korábbi világklasszis középpályást nem lepte meg, ami megtörtént. „Már nem vagyunk topcsapat. Beálltunk a középszerűség szintjére” – jelentette ki határozottan a 2014-es világbajnok. „Már nincsenek meg azok a játékosaink, akik képesek eldönteni a mérkőzéseket.” A görög oldalon viszont látott ilyen játékosokat: „Ha megnézzük Karecaszt, Coliszt vagy Pavlidiszt a támadósorban – számomra ők jelentették a különbséget a mai napon.”

Schweinsteiger a német csapat labdakihozatalát jelölte meg az egyik legnagyobb problémaként. A csapatkapitány Joshua Kimmich kivételével teljesen hiányoznak a keretből azok a játékosok, akik képesek lennének kreatívan irányítani a játékot a védelemből kiindulva.

Amikor a vegyes zónában szembesítették Kimmichet a „középszerűséget” érő kritikával, ő sem tudott vitatkozni Schweinsteigerrel: „Be kell ezt látnunk. Egy topcsapatot az jellemez, hogy legyőzi a papíron gyengébb ellenfeleket is, nemcsak a nagycsapatokat. Hollandiát nem tudtuk legyőzni, ma pedig kikaptunk.”

Kimmich ugyanakkor csupán „pillanatnyi állapotnak” nevezte azt a tényt, hogy jelenleg nem számítanak topcsapatnak. „Ennek ellenére pillanatnyilag nem ez a döntő tényező. Az a fontos, hogy újra olyan csapattá fejlődjünk.” Ehhez azonban másfajta teljesítményre lesz szükség a csapat motorjától, aki „nagyon-nagyon szerencsétlennek” nevezte azt a lövést, amely rajta megpattanva vezetett a bekapott gólhoz, és aki nem felejtette el azt a saját labdavesztését sem, amelyből hatalmas helyzet adódott a görögök számára. „Igyekeztem játékban maradni, nem elbújni, és mélyen visszalépni a labdákért – részben azért, hogy önbizalmat adjak a társaimnak, és levegyek róluk némi terhet” – mondta Kimmich a teljesítményét értékelve. „De azért még van hová fejlődni.”